In missione: tutto sui nuovi reality The Traitors e Red Carpet

Fonte foto: Shutterstock

Non solo film e serie tv. Tra le novità annunciate da Prime Video per il 2025 ci sono anche due nuovi show di intrattenimento: The Traitors e Red carpet – Vip al tappeto. Si tratta di due format internazionali di successo (il primo creato nei Paesi Bassi da IDTV, una company di All3Media; il secondo da Nippon TV) che vengono proposti per la prima volta in Italia, dunque con protagonisti, commentatori e presentatori noti al pubblico dello Stivale. Ecco tutti i dettagli su questi due nuovi titoli.

Cos’è e come funziona The Traitors

The Traitors è un reality show psicologico che coinvolge un gruppo di persone famose (non è ancora noto chi siano) in un gioco di intrighi e inganni. I partecipanti sono suddivisi in squadre e devono completare delle missioni per accumulare un montepremi in denaro.

Fra i concorrenti, però, si nascondono dei traditori che cercheranno di ingannare e manipolare il resto del gruppo per fare in modo di tenersi per sé il montepremi finale. Il gruppo intanto proverà a individuare ed eliminare i traditori, la cui identità è però, appunto, sconosciuta.

Se almeno un traditore arriva alla fine del gioco, allora terrà per sé l’intero montepremi. Se invece tutti i traditori saranno smascherati, i partecipanti rimasti in gioco potranno dividersi il premio in denaro in modo equo.

Dopo il lancio nei Paesi Bassi su RTL4 nel 2021, The Traitors ha riscosso grande successo internazionale con oltre venticinque adattamenti e svariate stagioni prodotte. La versione italiana è prodotta da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2025.

Cos’è Red carpet – Vip al tappeto

Red carpet – Vip al tappeto è invece un game show – anche questo in arrivo su Prime Video nel 2025 – meno psicologico e più comico e di intrattenimento. Nel gioco ci sono infatti tre squadre di bodyguard che devono scortare verso una destinazione finale cinque celebrities facendole rimanere a tutti i costi sul red carpet che si srotola ai loro piedi.

La celebrità che mette un piede fuori dal tappeto rosso, anche solo per un attimo, perde una delle sue guardie del corpo. Il percorso è naturalmente reso difficile da ostacoli fisici, imprevisti inattesi e bizzarri disturbatori.

Il tutto avviene con l’inesorabile commento della Gialappa’s Band (alias Marco Santin e Giorgio Gherarducci). Alessia Marcuzzi sarà invece la presentatrice dello show e la capa dell’agenzia di guardie del corpo, nel senso che sarà lei ad affidare alle varie squadre i vip da scortare.

La squadra che per prima, e senza intoppi, riesce a scortare la sua star fino alla destinazione finale, vince il gioco. La versione italiana del game show è prodotta da Blu Yazmine per Amazon MGM Studios.