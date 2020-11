Infinity: film e serie tv in uscita a dicembre 2020

E’ molto ricco il catalogo di dicembre di Infinity, sia per quanto riguarda i film che le serie Tv. Ci sarà infatti molto da guardare in attesa del Natale e durante le feste, anche su Infinity Premiere, con le consuete quattro grandi anteprime. Come ogni mese la programmazione Infinity offre titoli di ogni genere televisivo e cinematografico, ma a dicembre strizza un po’ di più l’occhio ai bambini e le famiglie.

Non mancheranno, infatti, grandi classici del cinema natalizio come “Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York“, né cult fantasy come “Harry Potter e i doni della morte – Parte II“. Il grosso della programmazione cinematografica sarà disponibile già dal primo giorno del mese, ma le nuove uscite si susseguiranno quasi ogni giorno, fino al 27 dicembre quando potremo vedere “L’amore criminale“. Tra le serie TV su Infinity a dicembre va segnalato, invece, il ritorno di “Veronica Mars” con la quarta stagione che arriva a ben 13 anni di distanza dalla terza.

Film da vedere a dicembre su Infinity

I film in uscita a dicembre su Infinity sono:

– 01/12: 40 anni vergine, About a boy, Baby Mama, Basic Instinct, Bugiardo bugiardo, Cape fear – Il promontorio della paura, Cavalli Selvaggi, Dante’s Peak – La furia della montagna, Doa: dead or alive, Doom, D-Tox, È complicato, Elizabeth, Elizabeth – The golden age, Forsaken – Il fuoco della giustizia, Friday night lights, Funny People, Fuoco assassino, Giovani, carini e disoccupati, Guida per la felicità, Harry Potter e i doni della morte – Parte II, Hot Fuzz, Hulk, I love radio rock, Il miglio verde, Il professore matto, Il re Scorpione, Il sesto giorno, In a valley of violence – Nella valle della violenza, Jarhead, Johnny English, L’isola dell’ingiustizia – Alcatraz, La famiglia del professore matto, La terra dei morti viventi, Land of the lost, L’uomo dei sogni, Mattatoio 5, Mirage, Mr. Bean: l’ultima catastrofe, Mr. Bean’s holiday, Millholland drive, Orgoglio e pregiudizio, Prima ti sposo, poi ti rovino, Psycho, Ray, Role models, Senna, Slither, Smokin’ aces, Taverna Paradiso, The american, The skeleton key, Un’impresa da Dio, Van Helsing, Waterworld, Wlcome home, Roscoe Jenkins, Wimbledon, Due gran figli di…

– 02/12: Nancy Drew e il passaggio segreto

– 03/12: Life of the party

– 05/12: Shark – Il primo squalo

– 06/12: L’ultima ruota del carro

– 08/12: Kubo e la spada magica

– 11/12: Teen titans go! Il film

– 13/12: Doctor sleep

– 15/12: Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York, Schindler’s List

– 16/12: I figli degli uomini

– 17/12: Deadpool 2

– 18/12: St. Vincent

– 20/12: Blue Jasmine

– 22/12: A history of violence

– 23/12: The kingdom, Molto incinta

– 25/12: Paddington

– 27/12: L’amore criminale

Serie Tv da vedere a dicembre su Infinity

Dal primo dicembre è possibile vedere la prima stagione completa di Prodigal Son, che narra le vicende di Malcolm Bright, psicologo criminale dalla mente contorta che riesce ad entrare nella psiche degli assassini e aiutare il dipartimento di polizia di New York a risolvere casi.

Dal 6 dicembre potremo invece vedere la seconda stagione completa di Manifest (la prima stagione già disponibile su Infinity). La serie narra la storia di un aereo passeggeri che scompare nel nulla durante un volo transoceanico per ricomparire cinque anni. Familiari e amici dei dispersi avevano già voltato pagina, ma per i loro cari il tempo non è mai passato.

Dal 7 dicembre arriva su Infinity la seconda stagione di Legacies, lo spin-off della serie televisiva The Originals, che è a sua volta è lo spin-off di The Vampire Diaries. Lo spin-off dello spin-off è ambientato a Mystic Falls e narra le vicende di Hope Mikaelson, figlia del vampiro Klaus Mikaelson e di Hayley Marshall. PEr chi si fosse perso la prima stagione di Legacies ricordiamo che la potrà trovare ancora su Infinity.

Dal 20 dicembre sbarca su Infinity la terza stagione di A.P. Bio (le prime due stagioni complete sono già disponibili sulla piattaforma). In questa stagione Jack Griffin, studioso di filosofia ad Harvard, perde il lavoro dei suoi sogni ed è costretto a tornare a lavorare al liceo di Toledo, in Ohio dove trova una classe ricca di studenti talentuosi. Jack decide per questo di sfruttare i ragazzi a proprio vantaggio.

Infine, il 31 dicembre, Infinity festeggia la chiusura del 2020 con la quarta stagione di Veronica Mars. Kristen Bell torna a vestire i panni dell’investigatrice privata a Neptune, sconvolta da una serie di omicidi che minacciano il settore del turismo. La Mars Investigations viene assunta dai genitori di una delle vittime per trovare l’assassino.

Infinity Premier: le anteprime di dicembre

Su Infinity Premier, infine, a dicembre 2020 potremo vedere Richard Jewell di Clint Eastwood, Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn con Margot Robbie e Ewan McGregor, Me contro te il film – La vendetta del Signor S e LEGO DC: Shazam! Magic and Monsters.