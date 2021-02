Instagram prova a combattere la bulimia e l'anoressia

Instagram introduce nuovi provvedimenti per combattere la bulimia e l’anoressia sulla propria piattaforma. Attraverso l’introduzione di risorse dedicate e la promozione di contenuti mirati creati dai principali community leader, il social network ha deciso di contribuire alla creazione di un’atmosfera che punta dritto alla body positivity.

La piattaforma, parte della famiglia di Facebook di Mark Zuckerberg, si è sempre mostrata attiva nella repressione di contenuti che promuovono o incoraggiano comportamenti autolesionistici o lesivi della propria immagine. Al contrario, già in passato Instagram aveva promosso immagini e storie dedicate al racconto di esperienze positive, basate sull’accettazione della propria immagine. Attualmente, la piattaforma utilizza anche un sistema di sfocatura delle immagini che potrebbero mettere a disagio o contribuire a comportamenti pericolosi nelle persone più sensibili. Con il nuovo sistema, però, il social compie un passo in avanti completamente dedicato ai problemi dell’immagine corporea.

Instagram, le risorse contro bulimia e anoressia

Con la linea dedicata alla body positivity, Instagram ha scelto di includere nei risultati delle ricerche effettuate con termini legati ai disturbi dell’alimentazione risorse e riferimenti di associazioni dedicate al tema. Lo stesso accade al caricamento di contenuti ritenuti legati all’argomento, o se tra i propri contatti dovessero essere presenti utenti che hanno precedentemente caricato immagini o utilizzato didascalie inerenti a queste problematiche.

Tra le molteplici associazioni coinvolte, vi sono Beat nel Regno Unito, National Eating Disorder Information Centre in Canada e Butterfly Foundation in Australia. A questi nomi, particolarmente noti nel settore, si aggiungono poi i contenuti realizzati per l’occasione, creati dalla partnership tra Instagram e la National Eating Disorder Association (NEDA), presente e attiva sul territorio degli Stati Uniti.

Instagram, associazioni e community leader per la body positivity

Focus dell’operazione portata avanti da Instagram è la volontà di far sentire inclusi e parte della famiglia del social network tutti i suoi iscritti, senza alcun tipo di discriminazione dovuta a disordini dell’alimentazione o a disturbi legati all’immagine corporea. Stringendo una collaborazione con i community leader della piattaforma, coordinata da associazioni ed esperti del settore, Instagram sta studiando ulteriori approcci per fornire supporto attivo agli utenti che mostrano segni di difficoltà.

Punto fisso, di ritorno anche per il 2021, è la promozione dei Reel dedicati alla body positivity creati per in occasione della National Eating Disorder Awareness Week da alcuni dei più famosi Instagrammer. Al centro dei brevi video, la lotta agli stereotipi negativi e ai disturbi di anoressia e bulimia, così come allo stigma legato al peso. Il tutto, come di consueto, avverrà sotto l’occhio attento della NEDA.