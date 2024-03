Fonte foto: Nothing

Il nuovo Nothing Phone (2a) è una delle novità più interessanti di questa prima parte di 2024 per il settore smartphone. Si tratta di un mid-range che ha le potenzialità di ritagliarsi uno spazio importante sul mercato, ottenendo risultati commerciali superiori rispetto al più costoso e potente Phone (2). In parallelo al lancio del nuovo Nothing Phone (2a), l’azienda ha svelato oggi una nuova iniziativa: il progetto Community Edition.

L’obiettivo dell’azienda è creare una nuova versione speciale, da affiancare alla versione appena lanciata, anche in Italia, del nuovo Phone (2a), con la diretta collaborazione della comunità di utenti. Tale versione non modificherà la scheda tecnica del nuovo smartphone, già acquistabile, anche su Amazon, ma si concentrerà sul design della back cover, sul software e sul packaging.

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a): arriva la Community Edition

Con il progetto Community Edition, Nothing punta a realizzare una versione speciale del suo Nothing Phone (2a), con la collaborazione degli utenti che potranno partecipare alla definizione delle caratteristiche di tale versione, nel corso di una fase di sviluppo che durerà 6 mesi e che andrà a coinvolgere sia l’hardware che il software del nuovo mid-range di Nothing.

Cosa prevede il progetto

La creazione della Community Edition (che Nothing chiama in italiano "Edizione Comunitaria") si articolerà in quattro fasi:

Design Hardware

Design Sfondi

Design Packaging

Campagna Marketing

I nomi delle quattro fasi sono abbastanza auto-esplicativi. Durante la fase Design Hardware, che inizia a marzo, è contribuire alla creazione di un nuovo look per lo smartphone, andando a rinnovare il design posteriore del dispositivo che ha introdotto nuove linee rispetto a Phone (1) e Phone (2). A maggio toccherà alla fase Design Sfondi, con la possibilità di creare sfondi dedicati allo smartphone e in grado di adattarsi al design dell’hardware, confermando la grande attenzione di Nothing per questi dettagli.

Successivamente, a giugno, si passerà alla terza fase, Design Packaging. Anche in questo caso, il nome della fase chiarisce l’obiettivo. Gli utenti che aderiranno all’iniziativa potranno contribuire alla realizzazione dell’imballaggio della Community Edition del Phone (2a). A completare il progetto ci sarà la Campagna Marketing, con l’obiettivo di individuare la strategia giusta per sostenere il lancio della nuova versione speciale dello smartphone.

Come partecipare

Partecipare al Community Edition Project di Nothing è semplice: basta collegarsi al sito di Nothing (nothing.tech) e accedere alla sezione dedicata alla nuova Community Edition dove sarà possibile inviare la propria candidatura. Le adesioni al progetto potranno essere inviate dal prossimo 26 marzo 2024.