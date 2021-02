Instagram: come bloccare i messaggi di spam nei Gruppi

Sempre più utenti segnalano di ricevere inviti in Gruppi di Instagram da contatti che non conoscono. Si tratta di messaggi di spam, spesso inviati da account fake o bot, che possono essere facilmente bloccati dagli utenti che frequentano il social network di proprietà di Facebook.

Il fenomeno dei messaggi spam nei Gruppi di Instagram è iniziato da circa un paio di anni, ma nell’ultimo periodo si è nuovamente intensificato. Aprendo i messaggi Direct del proprio account Instagram nella sezione Richieste è facile trovare inviti a partecipare a un nuovo gruppo, dove i contatti sono degli sconosciuti e spesso degli account fake. Spesso nel gruppo si trova un link e si viene invitati a cliccarci sopra, ma sarà bene non farlo: potrebbe reindirizzare verso dei siti di spam o di truffe online. Per chi si ritrova questi messaggi, il consiglio è di bloccarli e modificare le impostazioni del proprio profilo per aumentarne la sicurezza: ecco le procedure da seguire passo dopo passo.

Messaggi spam su Instagram: come abbandonare il gruppo

Per verificare la presenza di messaggi di spam inviati al proprio account Instagram, bisogna aprire l’app, fare tap in alto a destra sull’icona dei messaggi Direct e poi selezionare la voce a destra Richieste. Si aprirà la nuova schermata Richieste di messaggi in cui potrebbero essere presenti inviti a Gruppi.

Facendo tap sulla richiesta si aprirà la conversazione e se si tratta di spam, si potrà fare tap sulle voci Abbandona o Ignora. La richiesta del Gruppo sarà così rifiutata e l’utente non entrerà a fare parte del Gruppo. Se tutte le richieste sono di spam, si potrà fare tap su Elimina tutte nella schermata principale di Richiesta di messaggi.

Come bloccare le notifiche per le richieste di Gruppi su Instagram

Per evitare di ricevere le notifiche di richieste di gruppi da contatti sconosciuti, Instagram prevede la modifica delle impostazioni. Gli utenti dovranno aprire l’app, fare tap sul profilo in basso a destra e poi sulle tre linee in alto a destra e nel menu che si apre selezionare la voce in basso Impostazioni.

Si aprirà una nuova schermata in cui seguire il percorso Notifiche > Messaggi di Direct > Richieste di gruppi e spuntare la casella No. In questo modo i messaggi di spam potrebbero ancora arrivare, ma non verranno notificati e rimarranno tra le Richieste di messaggi.

Come bloccare l’aggiunta nei Gruppi di Instagram

Per risolvere il problema in modo definitivo, gli utenti possono modificare le impostazioni della privacy dell’app di Instagram. Dopo aver aperto l’app, andare sul profilo, fare tap sulle tre linee in alto a destra e poi in basso su Impostazioni > Privacy > Messaggi.

Nella schermata Comandi dei messaggi, nella sezione Consenti agli altri di aggiungerti ai gruppi si dovrà verificare la spunta della casella non sia su Tutti ma su Solo le persone che segui. Selezionando la seconda opzione, l’utente potrà essere aggiunto ai gruppi solo da chi segue.