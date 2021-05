Non più solo da mobile ma anche da computer desktop: così cambia la pubblicazione dei post su Instagram che, come mostrato da alcune anticipazioni diffuse in rete, sarebbe pronta a mettere in atto questa importante modifica. In questo modo, la piattaforma amplierebbe in maniera esponenziale il pubblico in grado di interagire con il social attraverso contenuti fotografici, immagini e video.

L’anteprima arriva dallo sviluppatore e app analyst Alessandro Paluzzi, attraverso alcune immagini condivise attraverso il suo account Twitter. L’integrazione segnerebbe un passo avanti di grande valore per Instagram che, dalla sua nascita nel 2010, ha sempre puntato principalmente sui device mobili limitando notevolmente le sue funzionalità in caso di accesso da computer. Da ciò che si evince dalle schermate diffuse da Paluzzi, l’interfaccia dell’applicazione visibile durante la navigazione tramite browser da desktop potrebbe presto integrare il tasto per la pubblicazione, ovvero un "+", all’interno della barra di navigazione presente nella sezione superiore dello schermo. Ecco come funzionerà.

Instagram, come cambia con la navigazione da desktop

L’icona a forma di "+" ricalca quanto già visto nell’app dedicata ai device mobili, ovvero smartphone e tablet. Attraverso il click sul pulsante, l’utente che si connette alla piattaforma Instagram tramite browser desktop può procedere con il caricamento delle immagini in diversi formati.

Sono tre le variabili disponibili, similmente ai dispositivi mobili, ovvero formato quadrato (1:1), ritratto (4:5) e panoramico (16:9). Proseguendo con la navigazione, all’utente viene proposto l’uso dei filtri da applicare alle immagini messi a disposizione dalla piattaforma; successivamente, è possibile inserire una descrizione con hashtag, il tag geografico e degli utenti prima di procedere con la pubblicazione vera e propria.

Instagram, non solo mobile-first

In linea con quanto sottolineato da Paluzzi, la feature non è disponibile per tutti gli utenti visto che si tratta ancora di una fase di test dedicata al team di sviluppo. Di conseguenza, per poter cominciare a utilizzare questa nuova caratteristica bisognerà dunque attendere un po’ di tempo.

Inoltre, per ora la piattaforma non ha confermato se il caricamento da desktop andrà a coinvolgere anche altri tipi di pubblicazioni, ovvero quelle relative alle Stories, ai Reel e ad IGTV. Un primo sguardo all’interfaccia fa pensare – almeno per il momento – a un uso esclusivo per i post tradizionali, senza però escludere in toto la possibilità di poter ampliare il ventaglio delle possibilità nel futuro prossimo.