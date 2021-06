Instagram, la funzione che tutti attendono è sempre più vicina

Pubblicare un post su Instagram da PC sta per diventare realtà. Il social network sta testando in queste ore la nuova feature che presto consentirà a tutti i suoi iscritti tale operazione dal browser del proprio computer o laptop, senza dover più affrontare il vincolo dello smartphone come invece accade ancora oggi.

La conferma arriva da una fonte più che attendibile, ovvero dalla portavoce di Facebook Christine Pai, dopo che la funzionalità era stata individuata dal consulente social media Matt Navarra. La comunicazione è stata pubblicata da Bloomberg successivamente alla pubblicazione di alcuni screenshot sul profilo Twitter di Navarra. Nelle immagini sono state mostrate le schermate relative al processo di condivisione, attivate dalla piattaforma durante la navigazione da computer. A prima vista, tutto sembra ricordare quanto già visto sull’app disponibile per telefonini e tablet, per un’esperienza pressoché speculare tra i diversi device.

Post Instagram da computer, come funziona

Dalle due istantanee di Instagram si evince come da browser sarà possibile modificare i parametri delle foto, al pari di ciò che succede normalmente da app. Si potrà scegliere la dimensione della foto e l’eventuale ritaglio nel formato quadrato, ritratto e orizzontale, per poi applicare i filtri presenti sull’applicazione messi a disposizione.

Già in queste ore ci si può collegare al sito per leggere nell’area in alto a destra la dicitura "Ora puoi creare e condividere post direttamente dal tuo computer". Se si è tra coloro che possono già sfruttare il procedimento, è sufficiente cliccare sull’icona a forma di "+" presente nel gruppo accanto all’immagine personale per poter procedere con le modifiche che portano alla pubblicazione finale, con tanto di didascalia, geolocalizzazione, spazio per l’accessibilità e impostazioni avanzate.

Instagram, perché è importante l’interazione da computer

Per Instagram si tratta di un ulteriore passo in avanti di una lunga corsa iniziata nelle prime fasi della pandemia, ad aprile 2020. Il primo traguardo è stato quello dei messaggi privati – o DM – da desktop e web browser. La novità, secondo l’analista del social Yorgos Askalidis, ha portato un incremento dell’uso della piattaforma in fasce orarie e giorni in cui precedentemente la presenza era inferiore, facendo dunque emergere l’importanza dell’interazione da computer.

Se dapprima Instagram rappresentava esclusivamente un punto di ritrovo per lo sharing di immagini, nel tempo – ha sottolineato Askalidis – si è trasformato in uno strumento completo, capace di fungere da trampolino per la promozione di servizi business oltre che vetrina per creator.