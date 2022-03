Instagram: il nuovo feed è arrivato

Come promesso già da diverso tempo, Instagram ha finalmente messo a disposizione di tutti gli utenti il nuovo (vecchio) feed cronologico, insieme a due nuove opzioni di filtraggio, denominate “Seguiti" e “Preferiti“. Ma cosa permetteranno di fare queste nuove funzionalità del social network di Meta?

Le funzionalità sono state testate (solo per alcuni utenti) a partire da gennaio e il lancio di oggi permetterà, a livello globale, di avere uno strumento efficiente e che, soprattutto, strizza l’occhio alla personalizzazione. Infatti, le alternative “Seguiti" e “Preferiti" permetteranno agli iscritti di ordinare i propri feed, in modo da visualizzare i contenuti pubblicati cronologicamente dalle persone che seguono o solo dalle persone che preferiscono. Il nuovo feed di Instagram sarà disponibile per gli utenti iOS e Android, ma non sulla versione web della piattaforma. L’approdo delle nuove opzioni verrà segnalato da un pop-up posto in alto a sinistra dell’app, sotto la parola “Instagram“: le nuove funzioni verranno attivate gradualmente a tutti, a livello globale, e non sarà necessario aggiornare l’applicazione per averle.

Instagram: il feed Seguiti

“Seguiti" è il feed cronologico tradizionale e mostra gli ultimi post degli account che l’utente segue, anche in ordine cronologico inverso. In questo feed non c’è alcuna selezione, né da parte della piattaforma né da parte dell’utente, che vede ciò che gli altri pubblicano.

Instagram: il feed Preferiti

L’altra opzione, sicuramente la più interessante, mostra (anche in ordine cronologico) gli ultimi post di un gruppo di account, i cui membri sono stati selezionati dagli utenti.

In buona sostanza, l’opzione “Preferiti" presenta le ultime notizie dagli account di cui l’utente non vuol perdere mai traccia, come i suoi migliori amici, i personaggi sportivi e dello spettacolo, ma anche gli influencer preferiti. Oltre a questa visualizzazione, i post degli account in “Preferiti" verranno visualizzati anche nell’area superiore nel feed home e contrassegnati con un’icona a forma di stella.

Come creare la lista Preferiti

Il gruppo dei “Preferiti" può comprendere un massimo di 50 account. Per crearlo, l’utente potrà seguire questi semplici passaggi: