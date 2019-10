Instagram, in arrivo funzione per eliminare follower inutili

23 Ottobre 2019 - Instagram sta lavorando a diverse funzioni che permettono agli utenti di avere un maggiore controllo sul feed e sulla privacy, con particolare riferimento alla circolazione di immagini e altri dati personali. In quest’ottica, l’app starebbe lavorando ad una soluzione per eliminare i follower inutili.

Ormai sono tanti gli utenti che collezionano follower con cui non interagiscono più di tanto e la novità in arrivo su Instagram è mirata proprio a chi rimane nella lista di seguaci, più per cortesia che non per un interesse reciproco reale. Secondo l’esperta e sviluppatrice Jane Manchun Wong, l’app starebbe progettando di suddividere gli account presenti nell’elenco dei follower in base al livello di interazione con l’account. L’utente potrà quindi creare delle liste a cui poi applicare attività specifiche. Probabilmente sarà possibile eliminarli o addirittura si potrà decidere di vedere meno contenuti di quell’account, proprio come succede attualmente su Facebook.

Nuova funzione su Instagram: ecco come l’app suddividerà i follower

Chi già possiede un profilo Facebook non rimarrà stupito dalla funzione in arrivo su Instagram. L’app ha deciso di suddividere i follower in base al livello di interazione. Infatti, nell’altra piattaforma di Mark Zuckerberg i contatti sono divisi in “conoscenti” e “amici”. Di conseguenza, il canale tende a mostrare solo i post degli amici, relegando i conoscenti alla lista di contatti. Instagram sta sperimentando una funzione che permetterà di raggruppare gli account, mettendo mano soprattutto su quelli che seguono ma non lasciano commenti, like o non iniziano altro tipo di conversazione.

L’app suddividerà i follower in base a diversi parametri. Per esempio, potrebbe esistere la lista di persone con cui si interagisce meno, un’altra di contatti che vengono maggiormente mostrati nel feed. La lista si baserà sulle informazioni e sulle interazione degli ultimi 90 giorni. Gli utenti avranno a disposizione i follower suddivisi in base al coinvolgimento e potranno decidere di aggiungere o eliminare persone dai diversi elenchi.

Queste notizie non sono ufficiali, quindi probabilmente la nuova funzione non vedrà mai la luce. Infatti, è stata Jane Manchun Wong a scovare la novità dentro il codice e comunicarne l’esistenza tramite il suo account Twitter.

Quali sono le altre novità di Instagram?

Negli ultimi mesi l’app è stata la protagonista di tanti cambiamenti. Il più importante di tutti è l’eliminazione del numero di like dai contenuti: questa funzione nasce per far concentrare l’attenzione degli utenti sulla qualità del post, senza che le persone siano influenzate dal coinvolgimento di altri utenti. Molto presto, si attendono ulteriori cambiamenti, come l’eliminazione del Tab Seguiti, per proteggere la privacy degli utenti. Insomma, Instagram cambia a vista d’occhio, chissà se la funzione appena scovata diventerà realtà o verrà stroncata sul nascere.