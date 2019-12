Come archiviare chat di Instagram

14 Dicembre 2019 - Instagram è tra i social network più famosi e utilizzati al mondo. Così come Facebook e WhatsApp, è controllato dalla società di Mark Zuckerberg, che lo tiene frequentemente aggiornato in base alle richieste e ai bisogni degli iscritti. Tra le tante funzioni dell’app, ne manca una abbastanza importante.

Non è possibile archiviare le chat, e questo è un grande disagio soprattutto per chi desidera nascondere alcune conversazioni compromettenti, in modo che non vengano viste o scoperte da occhi indiscreti. La funzione di archivio su Instagram potrebbe essere utile anche per chi ha accumulato nel tempo dei messaggi poco interessanti e vorrebbe fare un po’ di pulizia per tenere a propria disposizione solo un’accurata selezione di chat. Ma come si possono far sparire delle conversazioni da Instagram senza eliminarle? Esiste un trucco che permette di farlo in pochi passi.

Come salvare e archiviare le chat di Instagram da smartphone

L’unico modo per poter salvare le conversazioni avute nell’app, senza eliminarle definitivamente è affidarsi al back-up, ovvero scaricare tutte le informazioni all’interno del proprio dispositivo. L’app permette di salvare i dati sia su dispositivi Android che iOS in modo veloce.

Per farlo occorre accedere al proprio profilo e da qui toccare l’icona del menù, che si trova in alto a destra, accanto al nome dell’account. Seguendo poi il percorso Impostazioni > Sicurezza > Scarica i Dati è possibile selezionare il pulsante “Richiedi il download” per salvare così una copia di tutte le informazioni contenute nell’applicazione: non solo i messaggi, ma anche le fotografie, i video, le Storie e i testi. Il programma invia il back-up all’indirizzo e-mail collegato. Prima di terminare questa operazione però devi inserire la password, una sicurezza in più per evitare ad occhi indiscreti di possedere dati sensibili che ti riguardano.

Salvare le chat di Instagram da PC

La procedura appena descritta può essere completata anche al computer. Instagram ormai da diverso tempo ha una versione online dove sono disponibili diverse funzioni. Per esempio, da computer è ancora possibile vedere quanti Like ha ottenuto un post. Inoltre, si possono guardare le Storie, scoprire chi ha visto le tue, e poi naturalmente si può chattare.

Allo stesso tempo, consente anche di scaricare i dati. Per farlo, occorre cliccare sull’icona dell’omino posizionata in home page in alto a destra. Accedendo alle Impostazioni e cliccando poi su Privacy e Sicurezza è possibile arrivare, così come accade su smartphone, alla voce “Richiedi download”. Seguendo questo percorso, e confermando indirizzo di posta e password, sarà possibile ricevere tutti i dati di Instagram – incluse le chat – sulla tua e-mail.

Dopo aver salvato tutti i dati, con smartphone o computer, sarà quindi possibile eliminare le chat, certi di averne una copia sul proprio dispositivo.