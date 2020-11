Instagram e Messenger: nuove funzionalità per le chat

Nuove e interessanti funzionalità sono in arrivo per le chat di Instagram e Messenger di proprietà di Mark Zuckerberg per una esperienza di messaggistica del tutto rinnovata. Oltre a poter guardare video in tempo reale insieme agli amici con Watch Together, si potranno personalizzare le chat con i nuovi temi TinyTAN.

L’obiettivo di Facebook sembra non solo quello di andare verso l’unificazione delle chat delle varie app di sua proprietà, ma quello di voler creare un modo di comunicare del tutto nuovo. Ad esempio, consentendo a più contatti di guardare un video da Reels, da IGTV o persino dei programmi TV direttamente nella conversazione con gli amici. Interessante anche l’annuncio di una “modalità scomparsa”, che ricorda i messaggi effimeri appena arrivati su WhatsApp, con i messaggi inviati che scompaiono dalla cronologia della chat subito dopo essere stati visualizzati dal destinatario.

Watch Together: cos’è e come funziona

La prima funzione si chiama Watch Together ed è già disponibile negli Stati Uniti per chi esegui l’aggiornamento all’ultima versione di Instagram. Avviando una chat video su Instagram o su Messenger con i propri contatti e cliccando sul pulsante in basso a destra si potrà selezionare la voce Tv e film sarà possibile scegliere i video da guardare tra una vasta selezione di contenuti tra IGTV, Reels, programmi televisivi, film e video di tendenza.

Inoltre, il social network sta lavorando per portare due show originali in esclusiva sulle sue piattaforme di messaggistica: Here for It con il creatore digitale Avani Gregg e Post Malone’s Celebrity World Pong League con la superstar del rap nominata ai Grammy.

Personalizza le chat coi temi TinyTAN

Un’altra nuova funzione consentirà di personalizzare le proprie conversazioni inserendo dei temi con TinyTAn, un gruppo di personaggi creati dai sette componenti dei BTS. Dopo aver aggiornato l’app, le emoji e i nuovi personaggi potranno rendere speciali sia le chat su Instagram che su Messenger, per essere sempre originale con i propri amici.

Instagram e Messenger: modalità scomparsa

Tra le nuove funzionalità annunciate da Instagram con un post sul blog ufficiale c’è anche la “modalità scomparsa”, che consente di impostare l’eliminazione di un messaggio subito dopo che il destinatario l’ha visualizzato. Una funzione, spiega Instagram, pensata per garantire la sicurezza degli utenti che vogliono inviare un messaggio spontaneo o una reazione senza che venga memorizzata nella cronologia della chat e che ricorda i messaggi effimeri su WhatsApp, anch’essa app di proprietà di Facebook.

La funzione sarà inizialmente disponibile solo tra i contatti che si seguono già a vicenda su Instagram o che sono connessi su Messenger. Inoltre, se qualcuno cattura uno screenshot della conversazione, l’altro utente riceverà una notifica e permetterà di decidere se bloccare o segnalare il contatto con cui si stava messaggiando.