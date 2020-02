Instagram, in test una funzione per vedere i post più recenti

14 Febbraio 2020 - Rivoluzione in vista su Instagram, social noto per il fatto che gli utenti non possono scegliere di ordinare il feed in base a un ordine cronologico. A breve potrebbe arrivare una funzionalità per visualizzare, tutti insieme, i post più recenti. La novità è stata individuata da Jane Manchun Wong, grande esperta di “reverse engineering” delle app più popolari al mondo.

La Manchun Wong, infatti, “smonta le app” e trova nel codice novità che sono pronte ma non ancora implementate e che, di conseguenza, potrebbero arrivare a breve. Come quella dei post recenti, una nuova finestra all’interno dell’app di Instagram che ci dice quali persone che seguiamo hanno pubblicato recentemente nuovi aggiornamenti e ci permette di vederli subito, in una schermata separata dal feed. Non si tratta, quindi, della possibilità di vedere tutti i post in ordine cronologico come è possibile fare, ad esempio, per il newsfeed di Facebook, ma è comunque un passo avanti di Instagram verso le richieste dei suoi utenti.

Perché Instagram non fa ordinare i post

All’alba di Instagram gli aggiornamenti del feed seguivano un rigoroso ordine cronologico: era possibile vederli tutti, bastava avere la pazienza di scorrere e scorrere tra decine di post fino a quando non trovavamo ciò che ci interessava. Poi, a marzo 2016, l’app fu stravolta con la presentazione di un feed ordinato in base ai nostri gusti.

In realtà il cambio dell’algoritmo preannunciava la vera novità: per apparire su Instagram bisogna “lavorare” su Instagram o, in alternativa, pagare. Nacque così una fiorente industria dei bot per Instagram scritti appositamente per truffare l’algoritmo che, a dirla tutta, non si dimostrò poi così difficile da prendere in giro. Mano a mano che questi bot prendevano piede sulla piattaforma, creando influencer di cartapesta con migliaia di follower falsi comprati un tot al chilo, crescevano anche le polemiche e le richieste, da parte degli utenti, di tornare al vecchio feed cronologico.

Instagram: non tornerà il feed cronologico

Anche la novità scovata da Jane Manchun Wong, però, non vuol dire che sta tornando l’ordine cronologico su Instagram. Anzi, probabilmente vuol dire esattamente il contrario: l’app forse darà un “contentino” agli utenti mostrando gli ultimi post più recenti, ben separati dal feed principale, per mantenere l’ordine algoritmico visto dal 2016 in poi.