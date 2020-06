Intesa Sanpaolo down, problemi con app e sito home banking: cosa succede

Il servizio di home banking e l’app di Intesa Sanpaolo non funzionano dalle 10:00 del 1 giugno 2020. Chi prova ad accedere al sito web o all’applicazione, riceve sullo schermo dello smartphone questo messaggio: “Errore tecnico riprovare più tardi“. Nel testo del messaggio non ci sono altre spiegazioni e gli utenti non riescono ad accedere ai loro conti per effettuare pagamenti e versamenti.

Le prime segnalazioni sono arrivate questa mattina e sono aumentate con il passare dei minuti. Come si può vedere dal grafico presente sul sito downdetector.it, le segnalazioni sono centinaia e leggendo i commenti degli utenti il problema è identico per tutti: non si riesce ad accedere all’applicazione e al servizio di home banking. Non si conoscono le cause che hanno portato al down dell’app e dell’home banking, ma sicuramente i tecnici di Intesa Sanpaolo sono già al lavoro per risolvere il problema al più presto.

Perché non funziona l’app e il sito di Intesa Sanpaolo

Un messaggio che avvisa della presenza di un errore e dopo pochi secondi si viene rimandati sulla homepage. Da questa mattina (1 giugno 2020), molti utenti segnalano di riscontrare problemi con il servizio di home banking di Intesa Sanpaolo e di non riuscire ad accedere al loro conto corrente online. Dopo aver inserito le credenziali, appare il seguente messaggio “Errore tecnico riprovare più tardi”. Un disservizio piuttosto fastidioso, ma che dovrebbe essere risolto a breve dai tecnici del principale istituto bancario italiano. Continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati.

Aggiornamento ore 14:30. I problemi di accesso con il servizio di home banking e con l’app di Intesa Sanpaolo proseguono. Leggendo alcuni commenti degli utenti, sembra che il problema riguardi anche il servizio telefonico di supporto.