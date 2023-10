IP67 e IP68: lo smartphone è impermeabile o resistente all'acqua?

Fonte foto: AlexandrBognat / Shutterstock.com

IP67 e IP68, ma non solo i soli, sono codici internazionali che identificano la resistenza del “rivestimento del dispositivo” – altrimenti detto “scocca” – di smartphone, tablet, o altro device, nei confronti di un possibile ingresso di polvere (in alcuni casi definita “corpi solidi”) o liquidi al loro interno.

Come tutti i codici, basta scoprire come vengono generati per capire se, per esempio, avete o state per acquistare uno smartphone che per un “tuffo” accidentale in acqua è praticamente da buttare o se, invece, torna a funzionare come prima perché il suo grado di resistenza ai liquidi è molto alta.

La sigla IP, innanzitutto, significa “International Protection” (Protezione Internazionale), a volte definito anche “Ingress Protection” (Protezione Ingresso). E fin qui ci siamo. La sigla IP – come IP67 e IP68 – è sempre seguita da due numeri: il primo si riferisce al grado di resistenza alle polveri, mentre il secondo ai liquidi. Se è presente una “X” significa che il produttore non ha fornito indicazioni in proposito.

Cosa significa protezione IP

Un dispositivo dotato di una certificazione IP ha una protezione, entro determinati limiti (legati al grado della protezione), contro l’ingresso di polvere e liquidi al suo interno. Per ottenere la certificazione IP è necessario rispettare alcuni requisiti e, soprattutto, superare alcuni test ben precisi.

La certificazione IP rappresenta un “plus” per i dispositivi elettronici che ridurranno i rischi di danni legati alla polvere o altri corpi solidi (immaginiamo il caso di uno smartphone che cade nella sabbia) e dai liquidi (lo smartphone che cade in acqua).

L’obsolescenza programmata può spingere l’utente a cambiare un dispositivo prima del tempo ma la presenza della certificazione IP rappresenta una “garanzia” di resistenza nel corso degli anni. Un vecchio smartphone dotato di una certificazione IP elevata conserverà un valore maggiore.

Come capire lettere e numeri

La certificazione di protezione IP è accompagnata da numeri. IP sta per International Protection mentre i due numeri seguenti riguardano, rispettivamente, il grado di protezione contro le polveri e contro i liquidi. Di conseguenza, un dispositivo certificato IP12 avrà una protezione di grado 1 contro i corpi solidi e di grado d 2 contro i liquidi.

In linea generale, maggiore è il numero e più alto è il livello di protezione. Il livello massimo ottenibile è IP69 ma, per dispositivi di elettronica di consumo, come gli smartphone, le soluzioni più diffuse sono IP67 e IP68.

C’è un’altra cosa a cui prestare attenzione: se c’è una X al posto del numero significa che il produttore non ha fornito dati per quel tipo di protezione. Di conseguenza, un dispositivo certificato IPX7 avrà una protezione di grado 7 contro i liquidi ma non è certificato contro le polveri.

Ecco quali sono i vari livelli di protezione:

Resistenza alle polveri

In entrambi i casi, più è alto il numero, maggiore è la resistenza a questi due elementi. E per interpretarli esistono delle apposite tabelle che hanno valore, come si è visto, internazionale. Ecco quella che riguarda le polveri che prevede sei livelli di protezione (o non protezione). Lo standard International Protection le definisce, come accennato, “corpi solidi” o “polvere” a seconda della dimensione.

0 – Nessuna protezione

1 – Protezione contro corpi solidi fino a 50 mm

2 – Protezione contro corpi solidi fino a 12 mm

3 – Protezione contro corpi solidi fino a 2.5 mm

4 – Protezione contro corpi solidi fino a 1 mm

5 – Protezione contro la polvere

6 – Protezione completa contro la polvere

Resistenza ai liquidi

Lo stesso meccanismo numerico è adottato per definire la protezione contro i liquidi, con l’unica differenza che in questo caso le cifre fornite sono nove.

0 – Nessuna protezione

1 – Protezione dalla caduta di gocce d’acqua in verticale

2 – Protezione dalla caduta di gocce d’acqua con inclinazione massima 15°

3 – Protezione dalla pioggia

4 – Protezione dagli spruzzi d’acqua diretti

5 – Protezione dai getti d’acqua diretti

6 – Protezione dalle ondate

7 – Protezione da immersioni temporanee in acqua (tra 15 cm e 1 m di profondità per un massimo di 30 minuti)

8 – Protezione da immersioni permanenti in acqua (fino a 3 m di profondità continua per un massimo di un’ora)

9 – Protezione da immersioni permanenti in acqua e da getti d’acqua ad alta pressione e alta temperatura (fino a 3 m di profondità continua per un massimo di un’ora)

Differenza tra IP67 e IP68?

Adesso che avete a disposizione le tabelle diventa semplice capire il grado di resistenza a polveri e liquidi del vostro dispositivo. IP67 significa che il vostro device è completamente protetto contro ogni tipo di polvere e niente panico se vi cade in acqua, ma non per più di mezzora con una profondità massima di un metro.

Il codice IP68 offre un grado di protezione leggermente superiore, ma solo per quanto riguarda i liquidi: può stare in acqua anche per un’ora filata fino a tre metri di profondità. Non dimentichiamoci che esistono anche delle cover per tenere al sicuro da acqua e polvere i vostri dispositivi digitali.

Classificazione IP su smartphone e indossabili

La classificazione IP è uno degli elementi da considerare quando si valuta l’acquisto di uno smartphone o di un dispositivo indossabile, come uno smartwatch. Si tratta di un parametro che deve influenzare la scelta, soprattutto quando si prevede di utilizzare il dispositivo in condizioni “estreme” e a stretto contatto con polveri e liquidi, ad esempio in spiaggia.

Per gli smartphone, nella maggior parte dei casi, è possibile puntare su dispositivi certificati IP67 anche se molto top di gamma propongono una certificazione superiore, come IP68. Per gli smartphone, invece, è facile imbattersi in certificazioni di grado elevato per quanto riguarda la protezione contro i liquidi e più bassa o assente per i solidi.