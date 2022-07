IPad Air al minimo storico: a questo prezzo è un best buy

Oggi è il giorno giusto per acquistare il vostro nuovo tablet. Se stavate aspettando un’offerta choc, la trovate su Amazon e riguarda l’iPad Air 2022, l’ultimo modello lanciato sul mercato dall’azienda di Cupertino. Il dispositivo è uscito sul mercato da pochissimi mesi (la presentazione ufficiale è avvenuta a inizio marzo) e oggi lo troviamo in offerta con lo "sconto IVA". Acquistandolo oggi si approfitta di uno sconto del 18% e si risparmiano più di 120€. E non finisce qui: lo si può pagare anche in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto direttamente dal sito di e-commerce.

L’iPad Air 2022 (quinta generazione) lo possiamo definire un iPad Pro lowcost. Con il tablet premium di Apple condivide alcune caratteristiche tecniche (come il processore M1 che troviamo anche sui MacBook) e anche il supporto all’Apple Pencil e alla Magic Keyboard che lo trasformano in una valida alternativa ai laptop. Il vero punto forte dell’iPad Air è anche lo schermo Liquid Retina che assicura colori vivaci e un’ampia gamma cromatica. Per lavorare mentre si è in viaggio utilizzando un dispositivo leggero e facile da trasportare, il tablet lowcost Apple è una delle migliori soluzioni che possiate trovare in giro. Soprattutto a questo prezzo. Come capita sempre con le offerte che riguardano i dispositivi Apple non c’è una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro: per questo motivo vi suggeriamo di approfittarne il prima possibile.

iPad Air 2022 (quinta generazione): la scheda tecnica

Se non volete spendere quasi 1.000€ per l’iPad Pro, questo iPad Air 2022 è l’alternativa migliore che possiate trovare. Assicura prestazioni elevatissime, ha il classico ottimo schermo Apple, è leggero e con i giusti accessori è una valida alternativa ai computer portatile. Chiedere di più è davvero difficile. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica dell’iPad Air 2022.

Il modello che troviamo in offerta è quello Wi-Fi, quindi senza il supporto per la scheda telefonica. Il motore del tablet è il potente processore M1, realizzato direttamente da Apple e che troviamo anche su alcuni MacBook. Non si avranno problemi con nessun tipo di applicazione e non si deve aver paura di lanciare più programmi contemporaneamente. La memoria interna, invece, è da 64GB. L’altra caratteristica top dell’iPad Air 2022 è lo schermo. Troviamo un display Liquid Retina da 10,9" con un’ampia gamma cromatica e con la tecnologia True Tone che calibra in automatico i colori in base alla luminosità. Troviamo anche il Touch ID che è integrato nel tato fisico presente in alto.

Rispetto al passato Apple ha migliorato anche la qualità delle fotocamere. Nella parte frontale troviamo un sensore da 12MP pensato appositamente per fare le videochiamate (anche di lavoro). La fotocamera posteriore è sempre da 12MP e permette di registrare video con risoluzione 4K. Come già detto in precedenza, l’iPad Air si trasforma anche in un computer portatile grazie alla compatibilità con l’Apple Pencil e soprattutto con la Magic Keyboard. A bordo troviamo iPadOS, un sistema operativo basato su iOS e con funzionalità innovative pensate appositamente per il tablet. La batteria permette di utilizzarlo tutto il giorno senza troppi problemi.

iPad Air 2022 in offerta su Amazon al minimo storico: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per l’iPad Air 2022: su Amazon lo troviamo a un prezzo di 572,89€, con uno sconto del 18%. E sappiamo bene che per un prodotto Apple uscito sul mercato da pochissimi mesi si tratta di una super offerta da non farsi scappare. E poi c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto direttamente dal sito di e-commerce: 5 rate da 114,58€ al mese. Acquistandolo adesso di risparmiano più di 120€. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimo. Per il reso ci sono ben 30 giorni di tempo.

iPad Air 2022 – grigio

iPad Air 2022 – galassia