Prezzo crollato per l'iPad Air: oggi è un vero affare per tutti quanti

Caratterizzato da una scheda tecnica di assoluto valore, l'iPad Air è perfetto per lavorare in mobilità. Oggi lo trovi su Amazon a un prezzo senza precedenti: lo paghi pochissimo.

Fonte foto: Apple Newsroom

Molto più di un "semplice" smartphone con uno schermo più ampio. Forte di un’eccellente scheda tecnica, l’iPad Air di Apple può essere infatti utilizzato come "rimpiazzo" di un laptop da chiunque ami lavorare in mobilità e non voglia avere troppo peso nello zaino o nella cartella.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Il tablet "slim" della Casa di Cupertino, d’altronde, si presta benissimo a questo scopo. Sottile e leggerissimo, può essere portato sempre con sé ovunque si vada. E senza esser costretti a fare rinunce sul fronte della potenza di calcolo: le caratteristiche tecniche dell’iPad Air sono infatti equiparabili a quelle di uno laptop di gamma medio-alta a un prezzo decisamente più interessante. Lo sconto garantito oggi dal colosso del commercio elettronico fa risparmiare diverse centianaia di euro: è più conveniente che mai.

iPad Air 2022 – Azzurro

iPad Air 2022 – Galassia

iPad Air 2022 – Grigio Siderale

iPad Air 2022 – Rosa

iPad Air mai così conveniente: sconto e prezzo finale

Il prezzo del tablet della Mela Morsicata è più basso che mai. Merito dello sconto del 25% che permette di risparmiare diverse centinaia di euro sul listino. Comprandolo adesso, l’iPad Air 2022 ti costa 589,00 euro contro i 789,00 euro. I conti si fanno facilmente: grazie alla promozione garantita da Amazon, l’iPad Air ti costa 200 euro in meno.

iPad Air 2022 – Azzurro

iPad Air 2022 – Galassia

iPad Air 2022 – Grigio Siderale

iPad Air 2022 – Rosa

Ipad Air scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come accennato, spessore e peso dell’iPad Air sono senza dubbio i suoi due assi nella manica. Spesso appena 6 millimetri e con un peso inferiore ai 500 grammi, il tablet della Mela morsicata può essere portato ovunque senza "infastidire": occupa pochissimo spazio nello zaino e puoi portarlo per ore senza farti affaticare eccessivamente. E grazie alla batteria a lunga durata puoi lavorare in piena mobilità tutta la giornata senza che abbia la necessità di collegarti a una presa di corrente.

Ma questa non è che la proverbiale punta dell’iceberg. All’interno della scocca in alluminio riciclato trova spazio il chip Apple M1, un SoC composto da una CPU 8-Core, una GPU 8-Core e un Neral Engine 16-Core pensato per eseguire anche i più complessi algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico. A completare il reparto hardware troviamo 8 gigabyte di RAM che, grazie all’ottimizzazione della gestione dei processi, sono più che sufficienti per garantire l’esecuzione di più app in contemporanea senza rallentamenti.

Il Display Liquid Retina da 10,9 pollici (risoluzione 2360×1640 pixel con densità di 264 pixel per pollice) garantisce una visibilità ottimale in qualunque condizione di luminosità. Merito della compatibilità con la tecnologia TrueTone, che regola il colore e l’intensità dello schermo in base alla luce ambientale e conferisce un aspetto più naturale alle immagini, e l’ampia gamma cromatica P3. Le immagini e i testi sono più dettagliati e chiari, evitando che la vista si affatichi eccessivamente quando trascorriamo diverse ore con gli occhi fissi sullo schermo.

iPad Air 2022 – Azzurro

iPad Air 2022 – Galassia

iPad Air 2022 – Grigio Siderale

iPad Air 2022 – Rosa