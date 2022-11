IPad, mai visto a questo prezzo: sconto incredibile

Le offerte dedicate al Single’s Day (il Black Friday cinese per semplificare il concetto) associato alle offerte NO IVA hanno creato un vero e proprio cortocircuito su Amazon, con tantissimi prodotti in offerta al minimo storico. Una sorta di Black Friday anticipato di qualche settimana e tra i dispositivi in promo troviamo anche quelli Apple. E in questo caso si tratta di vere offerte da urlo. Come bene sappiamo, i prodotti Apple difficilmente sono in sconto e quando li troviamo con una promo NO IVA (quindi con uno sconto del 22%) bisogna approfittarne subito.

Anche perché troviamo anche dispositivi da poche settimane usciti sul mercato, come ad esempio l’iPad di decima generazione. Si tratta della nuova versione di uno dei prodotti più iconici di Apple e che rispetto al passato ha fatto un deciso salto in avanti. Nuovo design che richiama quello dell’iPad Pro, nuovo processore, una fotocamera frontale con grandangolo pensata per le videochiamate e anche un miglior supporto ad accessori come l’Apple Keyboard e l’Apple Pencil. Insomma, un ottimo dispositivo lowcost per lavorare mentre si è in viaggio. Grazie allo sconto del 22% che troviamo oggi su Amazon si risparmiano più di 160€ e lo si può pagare anche a rate a tasso zero. La promo potrebbe terminare tra pochissime ore, quindi vi suggeriamo di approfittarne subito.

iPad decima generazione: le caratteristiche e le funzionalità

L’iPad di decima generazione è una delle novità più interessanti lanciate da Apple in questo 2022. Si tratta del tablet di riferimento dell’azienda di Cupertino e rispetto al modello precedente è stato completamente riprogettato. Design nuovo e che si basa su quello dei modelli top (iPad Pro in primis) e con uno schermo che prende tutto lo spazio a disposizione. Troviamo un display Liquid Retina da 10,9" con True Tone che assicura una risoluzione elevatissima e ottimi colori. Perfetto sia per vedere film e serie TV, sia per lavorare mentre si è in viaggio.

L’altra novità è il maggior supporto ad accessori come l’Apple Pencil e la Magic Keyboard Folio: in questo modo si può trasformare l’iPad in un vero computer portatile, con la differenza che pesa molto di meno e occupa meno spazio. E le novità di iPadOS pensate appositamente per la produttività lo rendono ancora più utile nella vita di tutti i giorni.

Per rendere tutto questo possibile, Apple ha dotato il suo tablet più iconico del processore A14 Bionic che assicura ottime prestazioni. Si possono utilizzare app per il foto editing e per il lavoro senza paura di restare bloccati. Migliorato anche il comparto fotografico: sia nella parte frontale sia in quella posteriore c’è un sensore da 12MP che permette di registrare video in 4K e di scansionare velocemente i documenti. La nuova fotocamera frontale ultra-grandangolare ti mette sempre al centro della scena e le chiamate con FaceTime sono perfette, anche grazie alla presenza di microfoni di ottima qualità.

Nessun problema per quanto riguarda la batteria: si arriva a fine giornata anche dopo un utilizzo intensissimo.

iPad decima generazione in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta semplicemente sconvolgente quella che troviamo oggi disponibile su Amazon per l’iPad di decima generazione nella versione Wi-Fi+Cellular. Lo si può acquistare a un prezzo di 615,42€, con uno sconto di ben il 22%. Per il tablet dell’azienda di Cupertino di tratta del minimo storico e anche del miglior prezzo web. Il risparmio è di circa 160€, un’enormità per un dispositivo uscito sul mercato da pochissime settimane. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 123,09€ al mese.

