IPad al minimo storico: l’offerta ti sorprenderà

L’iPad è uno dei dispositivi meglio riusciti di Apple: nonostante sia stato lanciato da più di un decennio, resta ancora il re incontrastato nel mondo dei tablet. Negli anni sono usciti diverse versioni e modelli ed è diventato anche un prodotto alla portata di tutti. Il modello "base", infatti, può essere acquistato a un prezzo decisamente inferiore rispetto all’iPhone. E quando lo si trova in offerta come oggi diventa un vero best buy. Infatti, l’iPad di nona generazione è in promo speciale su Amazon con uno sconto del 23% che fa risparmiare ben 100€ sul prezzo di listino. E sappiamo molto bene che è già complicato trovare in offerta i prodotti Apple, scovarli con uno sconto "IVA" è un vero "miracolo". Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

L’iPad di nona generazione è un dispositivo tuttofare. Schermo di grandi dimensioni per vedere film e serie TV mentre si è in viaggio, fotocamera frontale ultra-grandangolare per le chiamate di lavoro, compatibilità con l’Apple Pencil e la Smart Keyboard per lavorare da qualunque parte del mondo e trasformare l’iPad in un mini-PC. Insomma, il tablet ideale per chi vuole spendere poco e allo stesso tempo avere un dispositivo di qualità.

iPad nona generazione

iPad: le caratteristiche tecniche

Per diventare il più venduto nella propria categoria in poco tempo si devono per forza avere delle caratteristiche uniche e un ottimo prezzo. E questo iPad di nona generazione risponde presente su entrambi i fronti.

Il tablet di Apple è un dispositivo tuttofare, ottimo sia nella vita di tutti i giorni (banalmente per vedere una serie TV sdraiati sul divano) sia per lavorare mentre si è in viaggio. Il merito è anche del display Retina da 10,2" che assicura un’ottima resa dei colori e che grazie alla tecnologia True Tone regola la temperatura del colore in base alle condizioni di luce. Sotto la scocca troviamo il potente processore A13 Bionic con 64GB di memoria interna, quando basta per salvare documenti e installare tutte le applicazioni di cui si ha bisogno.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Il tablet è pensato anche per il lavoro quotidiano. E lo si intuisce da tante piccole caratteristiche, come ad esempio la fotocamera frontale ultragrandangolare da 12MP pensata appositamente per le videochiamate di lavoro. La fotocamera posteriore da 8MP, invece, permette di scansionare documenti e di immergersi nella realtà aumentata. L’iPad di nona generazione supporta anche l’Apple Pencil e la Smart Keyboard per trasformarsi in un vero mini-PC.

L’ultima versione di iPadOS, inoltre, fornisce strumenti extra per facilitarti il lavoro. Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia per tutto il giorno.

iPad in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Se non sapete cosa regalare per Natale, l’iPad è un’ottima idea. Soprattutto oggi che lo troviamo su Amazon a un prezzo di 339,99€. Il merito è dello sconto del 23% che fa risparmiare esattamente 100€ sul prezzo consigliato. Ma non finisce qui: c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 68€ al mese. Il tablet è già disponibile per la spedizione e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende quando lo ordinate). Per effettuare il reso si ha tempo fino al 31 gennaio 2023.

iPad nona generazione

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

OFFERTE DI NATALE AMAZON

OFFERTE LAMPO NATALE