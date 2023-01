IPad al minimo storico: il prezzo è un affare

Può sembrare strano associare la parola lowcost a un dispositivo Apple, ma esiste un prodotto dell’azienda di Cupertino che può fregiarsi di questo titolo. Stiamo parlando dell’iPad "normale", la versione base del tablet Apple. Un dispositivo super funzionale e che ha mantenuto nel tempo un prezzo abbastanza contenuto e alla portata di tutti. Prezzo che diventa un vero affare quando lo troviamo in offerta su Amazon come accade oggi. L’iPad di nona generazione è disponibile sul sito di e-commerce al prezzo più basso dell’ultimo periodo grazie allo sconto del 21%. Sappiamo molto bene quanto sia complicato trovare un dispositivo Apple in offerta, perlopiù con uno sconto che supera il 20%. Per questo motivo bisogna approfittarne immediatamente.

L’iPad di nona generazione è molto versatile, pensato sia per un utilizzo "da salotto" per vedere film e serie TV sulle varie piattaforme di streaming, sia per giocare alle tante app presenti sullo store online. Ma non solo, il tablet Apple all’occorrenza si trasforma anche in un mini-PC per lavorare mentre si è in viaggio e grazie alle dimensioni contenute non occupa molto spazio. Insomma, un dispositivo all-in-one di cui non puoi fare a meno. Soprattutto al prezzo a cui lo troviamo oggi.

iPad nona generazione

iPad: la scheda tecnica

Per ottenere il badge "Amazon’s choice" bisogna rispettare alcuni requisiti specifici e l’iPad di nona generazione li rispetta tutti. Già questo dovrebbe farvi capire la bontà del prodotto. Se non vi basta, andiamo a vedere nel dettaglio la scheda tecnica.

L’iPad si caratterizza per un display Retina da 10,2" che si adatta a diversi utilizzi: vedere film o serie TV, giocare alle varie app oppure lavorare a un progetto o divertirsi a disegnare i propri supereroi preferiti (supporta anche l’Apple Pencil). La tecnologia True Tone, inoltre, permette di regolare la temperatura del display in base alla luce esterna in modo da non affaticare troppo gli occhi. Il motore di tutto è il processore A13 Bionic che assicura ottime prestazioni. Lo spazio di archiviazione è di 64GB, quanto basta per salvare i propri lavori e installare tutte le app che si vogliono.

Ottimo anche il comparto fotografico, soprattutto per chi vuole utilizzare l’iPad per le call di lavoro. La fotocamera frontale da 12MP con inquadratura automatica le rende più coinvolgenti e sei sempre al centro della scena. La fotocamera posteriore da 8MP permette di scattare immagini e registrare video da caricare sui propri profili social senza fare editing.

L’iPad è anche compatibile con l’Apple Pencil e con la Smart Keyboard trasformandolo in un vero mini-PC. Chiudiamo con la batteria che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

iPad in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super sconto e super promo per il’iPad di nona generazione. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 349€, con uno sconto del 21% rispetto a quello di listino. Il risparmio è considerevole e si avvicina ai 100€. Inoltre, c’è anche la possibilità offerta dal sito di e-commerce di pagarlo in 5 rate da 69,80€ al mese a tasso zero (si attiva il servizio nella pagina prodotto). Il tablet è già disponibile e la consegna avviene in pochissimo tempo. Per fare il reso ci sono i classici 30 giorni di tempo. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro, non perdete questa opportunità.

iPad nona generazione

