IPad Pro al minimo storico: a questo prezzo è da acquistare subito

Non tutti i tablet sono uguali. Ce ne sono alcuni adatti per vedere le proprie serie TV preferite o per giocare mentre si è viaggio, altri sono degli ottimi compagni per l’intrattenimento e poi c’è l’iPad Pro, un tablet diverso da tutti gli altri. E il motivo è abbastanza semplice: è il primo tablet ad avvicinarsi veramente alle performance di un computer e che può anche sostituirlo in ambito lavorativo. E il merito è di uno schermo Retina che assicura un’ampia gamma cromatica e del chip Apple M1, lo stesso che troviamo su alcuni modelli di MacBook. Inoltre, sull’iPad Pro si possono collegare anche apparecchi esterni come tastiere, mouse e schermi, facendolo diventare a tutti gli effetti un computer.

Come normale che sia, il prezzo di listino dell’iPad Pro è più elevato rispetto a quello degli altri tablet. Oggi, però, lo troviamo in super offerta al prezzo più basso di sempre. Amazon, infatti, ha voluto rispondere alle offerte lanciate in questi giorni da altre piattaforme di e-commerce e ha scontato il tablet Apple di ben il 18%. Acquistandolo oggi si risparmiano più di 160€ e lo si può pagare anche in 5 rate a tasso zero. L’offerta ha una durata limitatissima e per questo motivo bisogna approfittarne il prima possibile.

iPad Pro da 11": la scheda tecnica

La versione di iPad Pro che troviamo oggi in offerta è quella da 11 pollici, la più piccolina tra le due lanciate sul mercato da Apple. Le prestazioni, però, sono elevatissime, quanto quelle di un computer portatile top di gamma. E il merito è soprattutto del processore Apple M1, lo stesso che troviamo su alcune versioni del MacBook. Il chip Apple garantisce prestazioni più veloci del 50% rispetto al passato e anche a livello grafico c’è un grande salto in avanti. Ottimo anche il display, come d’altronde ci ha sempre abituato Apple. Sull’iPad Pro di terza generazione troviamo un display Liquid Retina con ProMotion (frequenza di aggiornamento più elevata del normale), TrueTone (per non affaticare gli occhu) e un’ampi gamma cromatica P.

La versatilità dell’iPad Pro è confermata anche dal comparto fotografico. Nella parte frontale troviamo una fotocamera da 12MP ultra-grandangolare ideale per fare le videocall di lavoro. Mentre nella parte posteriore troviamo una fotocamera principale da 12MP, un’ultra-grandangolare da 10MP e uno scanner LiDAR per utilizzare le app con realtà aumentata.

Grazie alla porta Thunderbolt è possibile collegare accessori esterni al tablet, come ad esempio la Magic Keyboard (disponibile su Amazon cliccando qui)che lo trasforma in un vero computer portatile. In alternativa ci si può collegare anche un monitor esterno per sfruttare ancora meglio tutte le funzionalità offerte dal tablet. Infine, non manca il supporto all’Apple Pencil. Chiudiamo con la batteria che assicura fino a un giorno di utilizzo se lo mettiamo sotto sforzo.

iPad Pro da 11 pollici in offerta: prezzo e sconto

L’iPad Pro di terza generazione (l’ultima lanciata dall’azienda di Cupertino), lo troviamo in offerta a un prezzo di 736€ grazie allo sconto del 18%. Si tratta decisamente del prezzo più basso di sempre fatto registrare su Amazon e il merito è tutto di questo “sconto IVA". C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 147,20€ al mese. L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro e per questo motivo vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

iPad Pro terza generazione

