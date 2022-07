IPad Pro in offerta al minimo storico: sconto imbattibile

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare il vostro nuovo tablet, oggi è arrivato. Su Amazon, infatti, troviamo diversi modelli di iPad in offerta, sia le versioni lowcost sia i top di gamma. Dell’iPad Air 2022 ve ne abbiamo già parlato in un altro articolo, oggi, invece, è il turno dell’iPad Pro di nuova generazione. Il super tablet di Apple è in offerta con uno sconto del 17% che fa risparmiare 150€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

L’iPad Pro non ha bisogno di molte presentazioni: è il più performante tra i tablet lanciati dall’azienda di Cupertino ed è anche un’ottima alternativa ai computer portatili. È l’espressione più pura dell’idea originaria di Steve Jobs: sostituire i notebook con gli iPad sul luogo di lavoro. Per prestazioni e qualità dello schermo, l’iPad Pro non ha paura di confronti: è velocissimo e ha un display XDR LiquidRetina. Con i giusti accessori (la tastiera Magic Keyboard e l’Apple Pen) è il compagno ideale per chi lavora in smart working e per chi viaggia molto. Un’offerta da non farsi scappare per nessun motivo.

iPad Pro: le caratteristiche tecniche

Potenza allo stato puro, come si intuisce dal suffisso "Pro" presente alla fine del nome. L’iPad Pro di terza generazione è il tablet più potente mai lanciato da Apple e il merito è soprattutto del processore che troviamo a bordo, l’Apple M1. Il tablet è la perfetta soluzione per chi vuole lavorare in mobilità senza doversi portare dietro il peso di un computer portatile.

iPad Pro – grigio

Le caratteristiche "Pro" si vedono subito, fin dallo schermo. Sul tablet troviamo un display LiquidRetina da 11" con un’ampia gamma cromatica, la tecnologia True Tone che non affatica gli occhi e soprattutto la funzione ProMotion per avere un refresh rate fino a 120Hz (si attiva solamente con i contenuti che supportano una frequenza di aggiornamento così elevata). Come detto, a bordo c’è il processore M1 con ben 128GB di spazio d’archiviazione. Il modello in offerta supporta solamente il Wi-Fi e non ha lo slot per la scheda telefonica.

Per renderlo un ottimo compagno di lavoro, Apple ha dotato l’iPad Pro di un comparto fotografico di ottimo livello. La fotocamera frontale ultra-grandangolare da 12MP, ideale per FaceTime. Nella parte posteriore troviamo un doppio sensore: quello principale da 12MP e uno ultra-grandangolare da 10MP. Ed è presente anche lo scanner LiDAR che misura in tempo reale la profondità e fa diventare la realtà aumentata uno strumento veramente utile.

In un tablet di questo tipo la batteria non poteva essere da meno. Con l’iPad Pro si riesce ad arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

iPad Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

L’iPad Pro di terza generazione (l’ultima lanciata dall’azienda di Cupertino) è in offerta su Amazon a un prezzo di 749€, con uno sconto del 17%. Uno "sconto IVA" che per essere un prodotto Apple è davvero molto interessante. Acquistandolo adesso il risparmio netto è di 150€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 149,80€ al mese. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e gode della consegna rapida riservata ai clienti Prime. Per il reso ci sono i classici 30 giorni di tempo.

iPad Pro – grigio

iPad Pro – grigio siderale