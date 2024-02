IPad, sconto esagerato su Amazon: disponibili a prezzi mai visti prima

Fonte foto: nyc russ/iStock

Un tablet per ogni necessità a prezzi eccezionali. Tra le migliori offerte di oggi su Amazon troviamo un iPad per ogni "gusto" e necessità: dai più potenti e versatili coma l’iPad Pro a quelli più leggeri e votati alla mobilità come l’iPad Air. Dispositivi che possono essere utilizzati sia per svago e divertimento sia per lavoro, in grado di far concorrenza alla stragrande maggioranza dei laptop oggi in commercio.

Il tutto con una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero. Oltre a essere disponibili al prezzo più basso del web, sia l’iPad Pro sia l’iPad Air possono essere acquistati al prezzo più basso di sempre e pagati a rate senza interessi né spese di istruttoria. Sono più convenienti che mai.

Il più potente tra i tablet della Mela Morsicata, ma non solo. L’iPad Pro non è "solamente" bruta potenza di calcolo. Il display da 11 pollici con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P3 garantisce un’ottima visibilità in qualunque condizione di luminosità: che lo utilizziate in un ambiente buio o sotto la luce diretta del sole poco cambia. Le immagini saranno sempre ben definite e caratterizzati da colori brillanti e realistici come mai prima d’ora.

Dentro la scocca in alluminio trova spazio il chip Apple M2, sviluppato dalla stessa casa di Cupertino per i suoi dispositivi di alta gamma (viene montato anche dai MacBook, tanto per intendersi). Un processore estremamente prestazionale, che sfrutta avanzati algoritmi di apprendimento automatico per eseguire anche gli applicativi più complessi senza colpo ferire. E, ovviamente, per offrire un’esperienza d’utilizzo quanto più fluida e immediata possibile.

Nella parte posteriore troviamo un sistema fotografico composto da due sensori fotografici di altissimo livello. Il principale, da 12 megapixel e con obiettivo grandangolare, è dotato di tecnologia LiDAR per la realtà aumentata; il secondario, da 10 megapixel e obiettivo ultra-grandangolare, è perfetto per scatti panoramici precisi in ogni dettaglio.

Il tutto, come detto, a un prezzo a dir poco imperdibile. Il tablet della casa di Cupertino è disponibile su Amazon con uno sconto del 16% sul listino al prezzo più basso del web. Lo paghi 899,00 euro e risparmi quasi 200 euro sul prezzo consigliato. E puoi pagarlo in cinque rate, senza interessi né spese di istruttoria: in questo modo ti costa 179,80 euro al mese per cinque mesi.

Un vero e proprio peso piuma. Se l’iPad Pro si distingue dalla concorrenza per le sue prestazioni "brute", l’iPad Air svetta per le sue dimensioni compatte (è spesso appena 6 millimetri e pesa meno di 500 grammi) e la sua portabilità senza confronti. Perfetto per chiunque voglia lavorare e divertirsi in piena mobilità.

L’iPad Air monta infatti un display da 10,9 pollici con True Tone e ampia gamma cromatica P3 capace di garantire un’ottima visibilità in qualunque situazione. Potete infatti lavorare anche nel giardino di casa o nel parco cittadino senza paura che il riverbero della luce del sole possa creare problemi di qualunque genere: le immagini saranno sempre ben dettagliate, con colori vividi e intesi come quelli reali.

All’interno della scocca c’è il chip Apple M1, un processore performante e parco nei consumi. Potrete così eseguire applicazioni di ogni genere – anche le più pesanti, come quelle per il montaggio video – senza che la durata della batteria ne risenta eccessivamente. Riuscirete ad arrivare tranquillamente a fine giornata di lavoro senza esser costretti a ricaricarlo.

Oggi lo trovate su Amazon a un prezzo mai visto prima. Merito dello sconto del 19% che fa scendere il prezzo a 639,00 euro risparmiare ben 150 euro sul prezzo consigliato dalla tessa Apple. E se sei iscritto ad Amazon Prime e hai aggiunto una carta di credito o debito ai tuoi metodi di pagamento puoi optare per il pagamento a rate a tasso 0: lo paghi 127,80 euro al mese per cinque mesi.

