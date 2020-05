IPhone 12, le caratteristiche del nuovo smartphone Apple: come sarà

Fonte foto: Phone Designer / Jonas Daehnert 1 di 9 iPhone 12, tutte le novità L'iPhone 12 è uno degli smartphone più attesi della seconda parte del 2020. Apple sta preparando grandi novità, in un anno che dovrebbe segnare una svolta per gli smartphone della mela morsicata. L'iPhone 12, infatti, sarà il primo melafonino a supportare il 5G. Ma non solo. Si vocifera di cambiamenti anche a livello di design, con un notch più piccolo e angoli smussati. L'azienda di Cupertino starebbe lavorando anche sul fronte prezzi: in un momento storico in cui molti hanno difficoltà, l'iPhone 12 potrebbe avere dei prezzi di listino uguali a quelli dello scorso anno, se non addirittura più bassi.

Fonte foto: Hasan Kaymak 2 di 9 iPhone 12: quanti smartphone saranno presentati La novità principale riguarderà il numero di smartphone presentati: la famiglia iPhone 12 sarà composta da ben quattro dispositivi. Due versioni di iPhone 12 e due modelli di iPhone 12 Pro. L'iPhone 12 sarà la versione "economica" con un comparto fotografico leggermente inferiore, mentre l'iPhone 12 Pro sarà lo smartphone premium.

Fonte foto: Phone Designer / Jonas Daehnert 3 di 9 iPhone 12, come cambia il design L'iPhone 12 porterà con sé alcune novità per quanto riguarda il design. Dopo anni di apparente immobilismo, con tre dispositivi molto simili tra di loro (iPhone X, iPhone Xs e iPhone 11), Apple ha deciso di apportare dei cambiamenti nel suo smartphone top di gamma. Il notch, la "nocca" frontale con all'interno la fotocamera e i sensori per il FaceID, dovrebbe essere più piccolo per dare maggiore spazio allo schermo. Anche il form factor sarà differente e sarà simile all'iPhone 4 e all'iPhone 5, soprattutto per i bordi smussati.

Fonte foto: Ben Geskin 4 di 9 iPhone 12, arriva il 5G La novità più attesa è stata confermata praticamente da tutti gli insider: i quattro modelli di iPhone 12 avranno il supporto al 5G. Con un po' di ritardo rispetto alla concorrenza, anche Apple ha deciso di dotare i propri smartphone del modem per la rete super-veloce. L'azienda di Cupertino lo ha sempre affermato: il 5G arriverà sull'iPhone solo nel momento in cui potrà essere veramente utile. E il momento sembra essere arrivato.

Fonte foto: DBS Designing Team 5 di 9 iPhone 12, le caratteristiche Come sarà l'iPhone 12, lo smartphone top di gamma lowcost di Apple? I due modelli di iPhone 12 si differenzieranno solamente per un aspetto: la grandezza dello schermo (che sarà OLED): 5,4 pollici per il modello "piccolo" e da 6,1 pollici per la versione Max. A bordo troverà posto il chipset A14 Bionic con processo produttivo a 5 nanometri.

Fonte foto: Phone Designer / Jonas Daehnert 6 di 9 La scheda tecnica dell’iPhone 12 Pro Anche l'iPhone 12 Pro avrà due modelli: uno "normale" e l'altro "Max". La versione più piccola avrà uno schermo da OLED da 6,1 pollici, mentre quella Max un display da 6,7 pollici. A bordo farà il suo debutto il nuovo chipset A14 Bionic.

Fonte foto: Phone Designer / Jonas Daehnert 7 di 9 Come cambia il comparto fotografico Passiamo a uno degli aspetti che più interessa i possessori di un iPhone: il comparto fotografico. Tra l'iPhone 12 e l'iPhone 12 Pro la differenza sarà molta. Lo smartphone "lowcost" avrà due sensori da 12 Megapixel, come sull'iPhone 11. Sull'iPhone 12 Pro, invece, farà il suo debutto il sensore LiDAR per la realtà aumentata, lo stesso presente sull'iPad Pro appena presentato. In totale i sensori dell'iPhone 12 Pro saranno quattro.

Fonte foto: Hasan Kaymak 8 di 9 Quando arriva l’iPhone 12 Difficile fare delle previsioni a circa 4-5 mesi dalla presentazione ufficiale. Apple oramai ci ha abituato a un evento di presentazione nella settimana tra il 10 e il 14 settembre e molto probabilmente sarà così anche per l'iPhone 12. Lo scoppio della pandemia, però, potrebbe causare un po' di ritardo nell'uscita sul mercato: le fabbriche cinesi stanno riaprendo solamente adesso e non ancora a pieno ritmo. L'uscita dei quattro modelli di iPhone 12 potrebbe slittare a ottobre-novembre.