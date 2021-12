IPhone 12 mini in offerta oggi al prezzo più basso di sempre

Non capita molto spesso di vedere prodotti Apple in offerta su Amazon. E ancora meno spesso capita di vedere iPhone in offerta sul sito di e-commerce. Oggi, però, è la giornata fortunata: se siete alla ricerca di un iPhone in sconto da regalare a Natale, allora dovete essere veloci. Infatti, è in promozione su Amazon l’iPhone 12 mini da 64GB, a un prezzo mai visto prima: 599€.

Può sembrare una cifra elevata, ma siamo di fronte a un iPhone con caratteristiche da top di gamma. Anche se è uscito oramai lo scorso anno, resta ancora uno dei migliori smartphone "piccoli" presenti sul mercato. La caratteristica principale, infatti, sono le dimensioni dello schermo: solo 5,4". In un mercato in cui oramai sono presenti solamente cellulari con uno schermo superiore a 6,2", trovarne ancora uno con dimensioni compatte non è facile. L’iPhone 12 mini è lo smartphone perfetto per tutti coloro che vogliono un dispositivo che si può tenere con una sola mano e che non sia troppo ingombrante da tenere in tasca. Se si vuole approfittare dell’offerta, però, bisogna essere molto veloci: solitamente queste offerte sugli smartphone Apple durano veramente poco.

iPhone 12 mini: caratteristiche tecniche

L’iPhone 12 mini condivide con il fratello maggiore quasi tutte le caratteristiche tecniche, ma con delle piccole differenze, a partire dallo schermo. Il display, infatti, è un Super Retina XDR da 5,4" con cornici molto sottili. Lo abbiamo già detto, l’iPhone 12 mini è un vero smartphone compatto, come non se ne vedono più in giro. Sotto la scocca trova posto il potente chip A14 Bionic che garantisce prestazioni top.

Per quanto riguarda la fotocamera, troviamo due sensori da 12 pollici nella parte posteriore (anche ultra-grandangolare) che permettono di scattare ottime foto in qualsiasi situazione, anche grazie alla modalità Notte. La camera anteriore è sempre da 12 Megapixel ed è pensata per le videochiamate. Come tutti gli iPhone usciti negli ultimi, anche il 12 mini ha una certificazione IP68 che lo protegge dall’acqua e dalla polvere. La batteria garantisce un’autonomia di un giorno.

iPhone 12 mini in offerta bomba: sconto e prezzo

Una vera e propria offerta bomba: l’iPhone 12 mini a 599€ su Amazon. Per lo smartphone Apple si tratta di un calo di prezzo importante rispetto a quello di lancio (quasi 200€). Lo sconto segnalato sulla piattaforma di e-commerce è del 17%, con un risparmio netto di 120€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 119,80€ al mese. Per il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2022.

Al momento l’iPhone 12 mini è disponibile in tre colorazioni differenti, ma potrebbero finire da un momento all’altro, quindi bisogna essere veloci.

