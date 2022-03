IPhone 13 da 256GB, nuovo minimo storico: il prezzo crolla ancora

Continua senza sosta il crollo del prezzo dell’iPhone 13 su Amazon. Questa volta tocca alla versione da 256GB, una delle più fornite per quanto riguarda la memoria interna. Oggi l’iPhone 13 lo troviamo su Amazon a un prezzo di 903,44€ con uno sconto di ben il 15% su quello di listino. Per lo smartphone Apple si tratta del prezzo più basso mai raggiunto sulla piattaforma di e-commerce, molto vicino alla soglia dei 900€. Si tratta di una cifra elevata, ma rispetto al prezzo di lancio si risparmiano più di 155€. E lo si può pagare anche in 12 rate a tasso zero.

L’iPhone 13 oramai non ha bisogno di molte presentazioni. Si tratta di uno dei migliori dispositivi lanciati nel 2021 e ancora oggi resta uno degli smartphone più performanti e che scatta le foto migliori. Il merito è del chip A15 Bionic che garantisce prestazioni sempre elevate, anche utilizzando più applicazioni contemporaneamente, e delle nuove fotocamere posteriori che permettono al dispositivo di fare un grande salto in avanti dal punto di vista tecnologico.

Scheda tecnica iPhone 13

Tutto quello che si può chiedere a uno smartphone premium lo si trova nell’iPhone 13 da 256GB. Abbiamo utilizzato l’aggettivo premium perché l’iPhone 13, come altri dispositivi di fascia altissima, supera il concetto di smartphone top di gamma. E basta veramente poco per capirlo.

Le caratteristiche dell’iPhone 13 sono abbastanza chiare. Già dallo schermo si intuisce che ogni singolo componente è pensato per spingere lo smartphone a dare il massimo. Sull’iPhone troviamo un display Super Retina XDR da 6,1" che garantisce immagini super nitidi e molto luminose (il 28% in più rispetto ai modelli precedenti). Sotto lo schermo troviamo il nuovo processore A15 Bionic che assicura prestazioni elevatissime e 256GB di memoria interna, sufficienti per registrare decine di video da pubblicare sui social e per installare tutte le proprie applicazioni preferite.

Il comparto fotografico è quello su cui l’azienda di Cupertino ha puntato maggiormente. Nella parte posteriore troviamo due fotocamere da 12MP, una grandangolare e l’altra ultragrandangolare. I due sensori sono posizionati in diagonale per assicurare immagini e video di altissima qualità. Per i filmati Apple ha sviluppato anche delle modalità ad hoc per registrare video di livello professionale.

Ci sono stati miglioramenti anche per quanto riguarda la batteria, con un aumento significativo dell’autonomia: ora si arriva a fine giornata senza troppi patemi.

iPhone 13 da 256GB in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una delle migliori offerte della giornata quella disponibile sull’iPhone 13 da 256GB. Oggi lo smartphone Apple lo troviamo su Amazon a un prezzo di 903,44€, ben il 15% in meno rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi si risparmiano più di 155€ rispetto al prezzo di lancio. C’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate da 75,29€ al mese a tasso zero. L’iPhone 13 viene venduto e spedito direttamente da Apple. Per i clienti Amazon Prime la consegna è prevista nel giro di pochi giorni, mentre per il reso c’è un mese di tempo.

iPhone 13 da 256GB – azzurro