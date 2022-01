IPhone 13 mini, super minimo storico: la miglior offerta di oggi

Negli ultimi anni il mercato degli smartphone ha preso una direzione abbastanza chiara: la maggior parte dei dispositivi ha schermi abbastanza grandi, con le dimensioni che logicamente sono aumentate. Per questo motivo si è aperta una nicchia di mercato per quelle aziende che hanno puntato su smartphone dalle dimensioni contenute e che possono essere utilizzati con una mano senza troppi problemi. Una di queste è Apple, che da oramai diversi anni lancia una versione mini del suo smartphone top di gamma.

Quest’anno è stata la volta dell’iPhone 13 mini, che con il suo fratello maggiore condivide la maggior parte della scheda tecnica. La differenza più grande è appunto la grandezza dello schermo, che sull’iPhone 13 mini è di 5,4” (bisogna pensare che oramai la media per gli smartphone è di 6.4”-6.5”). Display più piccolo, ma la stessa potenza degli smartphone top: a bordo c’è sempre il processore A15 Bionic. La buona notizia per coloro che sono alla ricerca di uno smartphone compatto, è che oggi l’iPhone 13 mini è in offerta al suo minimo storico su Amazon: il prezzo è di 789€, se lo acquisti oggi risparmi 50€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Amazon.

iPhone 13 mini: le caratteristiche tecniche

Tra gli smartphone con dimensioni compatte, l’iPhone 13 mini è sicuramente uno dei migliori. Le prestazioni sono quelle di uno smartphone top di gamma, così come le componenti utilizzate. La scheda tecnica, infatti, è praticamente identica a quella dell’iPhone 13 che come ben sappiamo è uno dei migliori smartphone presenti sul mercato.

Partiamo dalla caratteristica che contraddistingue l’iPhone 13 mini: lo schermo. Il display è un Super Retina XDR da 5,4" che assicura colori vivaci in ogni situazione e che soprattutto può essere utilizzato facilmente con una sola mano. Sotto la scocca trova poso il nuovo processore A15 Bionic che assicura prestazioni elevatissime e la possibilità di utilizzare più applicazioni contemporaneamente senza nessun tipo di problemi.

L’iPhone 13 mini condivide con il fratello maggiore anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo le due nuove fotocamere da 12 Megapixel poste in diagonale. Entrambi i sensori offrono prestazioni migliori rispetto al passato: la fotocamera principale ha una nuova stabilizzazione ottica dell’immagine, mentre il sensore ultra-grandangolare cattura più dettagli e più luce. Novità anche sul fronte delle funzionalità e della qualità dei video: l’iPhone 13 mini è il compagno ideale per i content creator e per registrare filmati con una qualità quasi cinematografica. Migliorata anche la fotocamera anteriore che ora ha le stesse funzionalità avanzate dei sensori posteriori.

Sul fronte dell’autonomia è stato fatto una grande lavoro per aumentare la durata della batteria: ora si riesce ad arrivare senza troppi problemi a fine giornata.

iPhone 13 mini in offerta: prezzo e sconto

Un minimo storico da non lasciarsi sfuggire se siete alla ricerca di uno dei migliori smartphone in commercio: l’iPhone 13 mini oggi lo trovi a 789€ su Amazon, con uno sconto del 6% sul prezzo di listino. Può sembrare uno sconto piccolo, ma ricordiamo che gli iPhone si svalutano molto lentamente e che difficilmente si trovano in offerta. Acquistandolo oggi si risparmiano 50€. Si può acquistare lo smartphone anche a rate a tasso zero: 5 rate da 157,80€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

L’iPhone 13 mini è disponibile in tre diverse colorazioni: Blu, Bianco e Nero.

