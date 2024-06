IPhone 13 al minimo storico: a questo prezzo è da acquistare subito

Lo smartphone Apple è disponibile con uno sconto del 27% e risparmi più di 200 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Trovare un prodotto Apple in offerta è di per sé molto complicato. Le probabilità aumentano quando si punta un dispositivo uscito sul mercato da un po’ di tempo e con qualche mese sulle spalle. Ma si sa, i dispositivi dell’azienda di Cupertino sono performanti anche dopo anni dal lancio sul mercato. Come ad esempio l’iPhone 13, non l’ultima versione dello smartphone della mela morsicata, ma ancora super affidabile e che assicura prestazioni decisamente superiori alla media.

A catturare l’attenzione è l’ottima promo disponibile oggi su Amazon che fa scendere il prezzo dell’iPhone 13 al minimo storico e ti permette di risparmiare quasi 200 euro sul prezzo di listino. Per un dispositivo Apple si tratta di un’occasione irripetibile e hai anche la possibilità di dilazionare la spesa a rate utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Essendo un’offerta straordinaria potrebbe durare pochissimo tempo, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

iPhone 13: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi trovi l’iPhone 13 a un prezzo di 579 euro, con uno sconto del 24% rispetto a quello di listino. Per lo smartphone top di Apple si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero da 115,80 euro al mese. Il risparmio è notevole e sfiora i 200 euro. Per essere un prodotto Apple, perlopiù uno smartphone, si tratta di una promo veramente speciale. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per effettuare il reso gratuito hai 14 giorni di tempo.

iPhone 13: la scheda tecnica

Non è l’ultimo modello lanciato sul mercato, ma le prestazioni restano ottime, anche grazie ai continui aggiornamenti rilasciati dall’azienda di Cupertino. Se non vuoi spendere delle cifre esorbitanti e allo stesso tempo avere tra le mani uno smartphone della mela morsicata, difficilmente troverai una promo migliore di questa.

L’iPhone 13 è equipaggiato con un display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici con risoluzione elevatissima e supporto all’HDR per colori vivaci e realistici. La funzione True Tone adatta la luminosità alla luce ambientale e non crea fastidio agli occhi. Le performance sono assicurate dall’ottimo A15 Bionic con a supporto 128 gigabyte di memoria interna.

Come in tutti gli smartphone Apple, anche l’iPhone 13 ha un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera da 12 megapixel. Quella principale assicura immagini e video di grande qualità, mentre l’obiettivo secondario è ultragrandangolare. I sensori sono posizionati in diagonale per occupare meno spazio. Non mancano le funzioni speciali sviluppate da Apple per l’app fotocamera, tra cui un’utilissima Modalità Notte e la Modalità Cinema per registrare video come se fossi un registra professionista. La fotocamera frontale TrueDepth è sempre da 12 megapixel.

Grazie ai continui aggiornamenti software è migliorata anche l’autonomia della batteria: arrivi a fine giornata anche dopo un utilizzo intenso. Lo smartphone è aggiornato all’ultima versione di iOS e continuerà a ricevere update software e di sicurezza per diversi anni.