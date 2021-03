IPhone 13 Pro Max avrà una fotocamera super

Le fotocamere dei prossimi iPhone 13 mini, iPhone 13 e iPhone 13 Pro saranno quasi identiche a quelle dei rispettivi modelli dell’attuale serie iPhone 12, ma quelle dell’iPhone 13 Pro Max no. Ne è convinto il noto analista di mercato Ming-Chi Kuo, dopo aver ascoltato diversi fornitori di Apple.

Si tratta di una notizia allo stesso tempo buona e cattiva per i fan della mela morsicata, visto che gli obiettivi fotografici degli iPhone 12 sono già ottimi, ma l’upgrade arriverà solo per il modello di punta più costoso. Chi si aspettava un miglioramento delle fotocamere su tutta la futura gamma di smartphone Apple, quindi, resterà deluso mentre chi sta aspettando iPhone 13 per comprare un camera phone di livello assoluto si sta già fregando le mani. Ad essere più precisi, però, secondo Kuo la vera differenza sarà soprattutto sulla lente grandangolare di iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 Pro Max: la nuova lente

Secondo Ming-Chi Kuo la fotocamera grandangolare di iPhone 13 Pro Max avrà un’apertura di f/1.5, mentre il resto della gamma si fermerà a f/1.6. Non si tratta di una differenza abissale, certamente, ma di quanto basa per fare foto notturne migliori e un effetto bokeh più accurato.

Come gli attuali iPhone, invece, la fotocamera grandangolare di tutti gli iPhone 13 (non solo del Pro Max) monterà lenti 7P. Cioè a sette strati, per massimizzare la luce catturata e, contemporaneamente, ridurre le aberrazioni cromatiche. Kuo prevede anche che Apple porterà il setup 7P su tutti gli obiettivi posteriori degli iPhone dei prossimi anni, non solo sulle fotocamere grandangolari.

iPhone 13: quando arriva

Se non ci saranno intoppi iPhone 13 arriverà a settembre 2021. A detta di Kuo non ce ne dovrebbero essere almeno per quanto riguarda la fornitura delle lenti 7P, che sarà fatta da Sunny Optical.

L’azienda cinese sarebbe pronta a superare i test di qualità per i suoi obiettivi 7P e dovrebbe presto entrare nella catena di fornitura di Apple. Se tutto va bene, la società inizierà a spedire obiettivi grandangolari 7P per gli iPhone 13 nel secondo trimestre del 2021.

Sempre secondo Kuo, infine, con iPhone 13 non arriveranno grossi miglioramenti all’elettronica e agli algoritmi dedicati alla gestione di foto e video. Quelli di iPhone 12, d’altronde, sono già tra i migliori sul mercato.