Fonte foto: Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock.com

Anche Apple intende puntare sui display OLED pieghevoli, sempre più diffusi sul mercato grazie, soprattutto, agli smartphone e, in particolare, ai modelli Galaxy Z di Samsung che, da tempo, guidano questo particolare segmento di mercato. In attesa di maggiori informazioni ufficiali, un report dell’analista Ming-Chi Kuo ha anticipato quelle che potrebbero essere le prossime mosse di Apple per quanto riguarda l’utilizzo di display pieghevoli, in attesa di capire quale sarà il futuro dei display Micro LED sviluppati da Cupertino. Secondo l’analista, il primo dispositivo con schermo pieghevole di Apple non sarà un iPhone ma un MacBook.

Apple lavora a un MacBook con display pieghevole

Secondo Ming-Chi Kuo, le indiscrezioni legate al lancio di un iPhone o di un iPad con display pieghevole entro il 2025 non trovano conferme. Le uniche informazioni in merito a un progetto con un chiaro programma di sviluppo da parte di Apple, infatti, riguardano un MacBook. Stando al report dell’analista, la casa di Cupertino ha in programma l’avvio della produzione di un MacBook con display pieghevole entro il 2027.

Al momento, le informazioni in merito al progetto sono limitato. Lo stesso Ming-Chi Kuo non fornisce ulteriori dettagli. Il nuovo dispositivo, quindi, potrebbe essere ancora in una fase iniziale di sviluppo anche se le tempistiche per il lancio sembrano essere definite (la partenza della produzione entro fine 2027 potrebbe tradursi in un lancio commerciale nel 2028). Sarà necessario attendere ancora qualche mese, probabilmente, per avere informazioni più dettagliate.

L’idea di realizzare un notebook con display pieghevole non è certo una novità per il mondo tech. Circa tre anni fa, infatti, alcune indiscrezioni anticipavano lo sviluppo di un laptop pieghevole da parte di Samsung. Più di recente, progetti analoghi sono stati svelati da ASUS, Lenovo e, pochi mesi fa, da LG che ha lanciato sul mercato di casa il nuovo LG Gram Fold, un vero e proprio maxi tablet da 17 pollici, con pannello pieghevole che consente la “trasformazione” in un laptop, grazie al ricordo a una tastiera virtuale oppure a un accessorio esterno (una tastiera Bluetooth).

Nulla da fare per un iPhone pieghevole?

Secondo un’indiscrezione lanciata da The Information il mese scorso, Apple sarebbe al lavoro su due prototipi di iPhone pieghevole. L’obiettivo sarebbe un lancio già entro il 2026, una data che, però, appare troppo vicina per rivelarsi corretta. Anche in questo caso, la casa di Cupertino non ha mai confermato la realizzazione di un dispositivo con queste caratteristiche e sarà necessario attendere i prossimi mesi per verificare la correttezza del report. È sempre più probabile, in ogni caso, l’arrivo di nuovi dispositivi con pannello pieghevole da parte di Apple nel corso dei prossimi anni.