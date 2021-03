Perché lo schermo di iPhone 13 sarà migliore

È passata solo una manciata di mesi dal lancio della serie iPhone 12, eppure in casa Apple c’è già grande fermento per decidere come sarà il nuovo modello di smartphone. E, in attesa del lancio, previsto per il prossimo mese di settembre, iniziano a spuntare le prime caratteristiche di quello che sarà il nuovo schermo di iPhone 13.

La notizia delle novità introdotte con il prossimo display giunge da un report dell’analista Ming-Chi Kuo, pubblicato dal sito web MacRumors e va a rafforzare le precedenti voci – non meno autorevoli – sul tema. Infatti, già nelle scorse settimane l’analista del settore Ross Young, così come i leaker Jon Prosser e Max Weinbach, aveva anticipato alcune interessanti informazioni sulle specifiche che caratterizzeranno il display integrato su alcuni dei modelli della serie iPhone 13. Si tratta dunque di un ulteriore tassello che si aggiunge alla volontà di Apple di abbandonare completamente le porte dal dispositivo, rimuovendo dal proprio smartphone anche l’alloggiamento Lightning per un prodotto completamente wireless.

iPhone 13, come sarà il nuovo schermo

Secondo l’ultimo report in ordine di tempo, lo schermo di iPhone 13 Pro sarà di tipo LTPO OLED, una tecnologia in grado di offrire un risparmio energetico tra il 5 e il 15% rispetto ai modelli LTPS AMOLED. Sebbene non sia stata ancora utilizzata sugli smartphone di Apple, la tecnologia non è del tutto nuova nel quartier generale di Cupertino; infatti, l’azienda ha già sfruttato questa tipologia di pannelli sulla serie 4 di Apple Watch, risalente ormai a settembre 2018.

A questo, poi, si aggiunge una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, ben superiore a quella della serie attuale che si ferma a soli 60Hz. In questo modo, iPhone compirebbe un ulteriore passo avanti, andando anche a superare i display con tecnologia ProMotion con frequenza variabile fino a 120 Hz già visti sugli iPad Pro più recenti.

Ultimo, ma non meno importante, è il notch dedicato alla fotocamera frontale. Secondo i bene informati, l’alloggiamento dovrebbe diminuire sensibilmente di dimensioni, lasciando dunque più spazio ai pixel.

iPhone 13, tutti gli altri rumor

Quelle sullo schermo non sono però le uniche anticipazioni che già circolano in rete. Infatti, oltre alla volontà di Apple di rimuovere il cavo Lightning, i nuovi iPhone 13 dovrebbero prevedere il supporto per il protocollo Wi-Fi 6E. A questo si aggiunge l’integrazione – almeno secondo report non ancora confermati dall’azienda – del nuovo modem-antenna Qualcomm Snapdragon X60 5G.

Per il modello Pro, inoltre, dovrebbe spuntare il taglio di memoria da 1TB, ovvero il doppio rispetto al più capiente dell’intera linea attuale. Il modello più avanzato potrebbe presentare delle novità anche dal punto di vista della fotocamera, grazie all’aggiornamento della lente ultra grandangolare, con apertura f/1.8 e autofocus.