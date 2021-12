IPhone 13 in super offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

Uno dei dispositivi più richiesti a Natale è sempre l’iPhone, ma difficilmente lo si riesce ad acquistare con un minimo di sconto. Oggi, però, è un giorno fortunato: l’iPhone 13, l’ultimo modello lanciato sul mercato, è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre con uno sconto del 10%. Può sembrare uno sconto irrisorio, ma l’iPhone è uno di quegli smartphone che difficilmente scende di prezzo e perde valore. Sulla piattaforma di e-commerce è in offerta il modello con 256GB di memoria interna. In vista del Natale è un’offerta che non ci possiamo lasciare sfuggire, soprattutto se vogliamo acquistare un iPhone.

È quasi inutile decantare le caratteristiche e le funzionalità dell’iPhone 13: è semplicemente uno smartphone top di gamma che garantisce prestazioni elevate e immagini e video quasi professionali. A bordo è presente il nuovo A15 Bionic, ancora più potente rispetto alle versioni precedenti e in grado di gestire più applicazioni contemporaneamente. Nuovo anche il sistema fotografico, così come la batteria che ora permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. Se volete comprare un nuovo iPhone, oggi è il giorno giusto. Ed è disponibile anche l’acquisto a rate a tasso zero con il servizio offerto direttamente da Amazon.

Per restare aggiornato con tutte le migliori offerte disponibili su Amazon ti invitiamo a iscriverti al "Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qua.

iPhone 13: la scheda tecnica

Il claim "il miglior iPhone di sempre" è quanto mai adatto all’iPhone 13. L’ultima versione dello smartphone Apple fa un ulteriore passo in avanti, andando a migliorare quegli aspetti sempre abbastanza criticati, come ad esempio la durata della batteria, che finalmente permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. Lo schermo, invece, rimane sempre ottimo come sempre: sull’iPhone 13 troviamo un display Super Retina XDR da 6,1". A bordo, invece, c’è il nuovo chipset Bionic A15 con 256GB di memoria interna (non espandibile).

Completamente nuovo il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovano posto due fotocamere da 12 megapixel, con il sensore secondario dedicato agli scatti grandangolari. Nuova anche la stabilizzazione ottica che permette di scattare immagini perfette anche in situazioni complicate. Apple ha lavorato molto anche sulle varie modalità per permettere di scattare immagini e registrare video con una qualità "quasi" professionale.

iPhone 13 in super offerta: prezzo e sconto

L’iPhone 13 è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre e scende sotto i 1000€. Lo smartphone Apple è disponibile a un prezzo di 949€ con uno sconto sul prezzo di listino del 10%. In termini monetari è un risparmio netto di 110€. Rispetto ad altri smartphone in offerta può sembrare uno sconto irrisorio, ma trovare un iPhone in offerta è tutt’altro che banale. E poi il valore scende molto lentamente. La cifra è alta, ma Amazon offre la possibilità di acquistare l’iPhone 13 a rate a tasso zero: 5 rate da 189,80€ al mese. SI può scegliere questo metodo di pagamento direttamente nella pagina prodotto. E poi il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

L’iPhone 13 è disponibile in quattro diverse colorazioni, ma bisogna essere veloci che le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

iPhone 13 – Bianco

iPhone 13 – Azzurro

iPhone 13 – Nero

iPhone 13 – Rosso

Non fatevi ingannare dal prezzo del banner: entrando nella pagina prodotto c’è il prezzo giusto.