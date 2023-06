IPhone 14 da 256GB al minimo storico: sconto stupefacente

Un inizio di settimana con il botto su Amazon. Da oggi (martedì 20 giugno, ndr) troviamo in offerta l’iPhone 14, molto semplicemente uno dei dispositivi più desiderati e cercati dagli utenti, e non solo sul sito di e-commerce. Avere un iPhone è oramai diventato uno status symbol e sono tantissime le persone che aspettano il momento giusto per acquistare l’ultimo modello. Momento che è arrivato oggi grazie al nuovo minimo storico toccato dal dispositivo su Amazon. In offerta troviamo sia la versione da 128GB sia quella da 256GB: in entrambi i casi lo sconto è intorno ai 200€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

I due modelli in offerta sono pressoché identici, l’unica caratteristiche che li contraddistingue è lo spazio di archiviazione. L’iPhone 14 non ha bisogno di molte presentazioni: è uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato grazie a un processore ultra-prestazionale, un comparto fotografico equilibrato che sfrutta al meglio le tante modalità di scatto sviluppate dagli ingegneri Apple e un design anche molto compatto, grazie a uno schermo da 6,1" e cornici praticamente inesistenti. La promo potrebbe terminare da un momento all’altro e quindi vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

iPhone 14

iPhone 14 256GB – nero

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "OfferteD Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

iPhone 14: la scheda tecnica

Uno smartphone che non ha segreti. L’iPhone 14 è uno dei dispositivi che ha ricevuto il maggior numero di recensioni ed è stato passato al dettaglio in ogni sua caratteristica. Analizzare la scheda tecnica, però. è sempre utile per vedere capire cosa offre nella vita di tutti i giorni.

Una delle novità più importanti riguarda il nuovo comparto fotografico che troviamo nella parte posteriore. Apple ha completamente rinnovato i sensori dotando l’iPhone 14 di due nuove fotocamere da 12 megapixel, posizionato sempre in diagonale, soluzione già vista sul precedente modello. Rispetto all’iPhone 13 le foto e i video registrati in ambienti bui sono il doppio più luminosi, assicurando un risultato finale stupefacente. Ottima anche la nuova modalità "Azione" che come si può intuire dal nome permette di registrare filmati super stabilizzati anche quando si è in movimento. Una feature pensata soprattutto per i content creator.

Il design ricalca quanto già visto lo scorso anno, con bordi stondati e cornici laterali molto sottili. Il display OLED Super Retina XDR da 6,1" assicura colori intensissimi e neri assoluti. La tecnologia True Tone adatta automaticamente la luminosità. Sotto la scocca è presente una versione potenziata del processore A15 Bionic per prestazioni fulminee con ogni applicazioni. La memoria interna è da 128GB o da 256GB in base al modello scelto.

Chiudiamo con la batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi anche grazie all’ottimo lavoro di ottimizzazione fatto da Apple con iOS 16.

iPhone 14: offerta, sconto, prezzo Amazon

Doppia promo, doppio risparmio. Sul sito di e-commerce troviamo in offerta l’iPhone 14 nelle versioni da 128GB e da 256GB. Vediamo nel dettaglio prezzo e sconto.

L’iPhone 14 da 128GB è in offerta con un prezzo di 829€, con uno sconto top del 19% che fa risparmiare esattamente 200€ su quello di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate da 69,09€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon e che si attiva nella pagina prodotto. Disponibilità immediata con consegna anche in meno di ventiquattro ore. Tante colorazioni disponibili

iPhone 14 – nero

iPhone 14 – bianco

iPhone 14 – azzurro

iPhone 14 – viola

Sconto top anche per l’iPhone 14 nella versione da 256GB. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 959,99€ con uno sconto del 17% e anche in questo caso il risparmio netto è di 200€. Puoi dilazionare il pagamento in 12 rate da 80€ utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Anche in questo caso la consegna è super veloce.

iPhone 14 256GB – nero

Sebbene lo sconto possa sembra di poco valore, ricordiamo che abbiamo a che fare con dei prodotti Apple che difficilmente perdono di valore nel tempo e anche dopo tanti anni si riescono a rivendere a un super prezzo.