IPhone 14 con più memoria: un report lo conferma

La presentazione dei nuovi smartphone di casa Apple è sempre più vicina e, ovviamente, le voci su come saranno gli iPhone 14 si fanno particolarmente insistenti. L’ultima racconta di come la memoria RAM di tutti i modelli (iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max e iPhone Pro Max) potrebbe essere particolarmente generosa.

I modelli standard della gamma iPhone 14, che dovrebbero avere sotto il cosano il chip A15 Bionic già a bordo dell’iPhone 13, potrebbero annoverare la stessa memoria RAM che verrà inserita sotto il cofano delle varianti “Pro". L’iPhone 14 Pro e l’iPhone Pro Max, tuttavia, dovrebbero avere un processore più veloce altre specifiche che faranno la differenza. Infatti, le novità maggiori saranno presenti, essenzialmente, nelle varianti Pro della prossima gamma di melafonini e che l’iPhone 14 “di base" altro non dovrebbe essere che un iPhone 13 ottimizzato nelle prestazioni.

iPhone 14 avrà 6GB di RAM

Un nuovo rumor (svelato dalla nota società di consulenza e ricerche di mercato TrendForce) racconta che Apple potrebbe dotare di ben 6 GB di RAM tutti i nuovi dispostivi della serie iPhone 14. Per confronto, ricordiamo che gli iPhone 13 standard contengono 4 GB di RAM (di tipo LPDDR4X), mentre i 6 GB di RAM (ancora LPDDR4X) sono un’esclusiva dei modelli Pro della gamma attuale.

Inoltre, è emerso ultimamente che i prossimi modelli Pro degli iPhone 14 potrebbero essere dotati di un tipo di RAM, la LPDDR5, più efficiente dal punto di vista energetico, rispetto alle normali varianti di iPhone 14, che si dovrebbero “accontentare" di RAM del tipo LPDDR4X. La LPDDR4X, in buona sostanza, è un po’ più lenta della LPDDR5 ma consuma di più.

Stando alle ultime indiscrezioni, la nuova gamma di device della Mela sarà composta dai modelli iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max e iPhone Pro Max, con i primi due modelli con display da 6,1 pollici e le due altre varianti Max con pannello da 6,7 pollici.

iPhone 14 Pro Vs standard: le differenze

Le novità più interessanti della nuova gamma iPhone 14, quindi, dovrebbero interessare quasi esclusivamente le versioni “Pro“, mentre la standard iPhone 14 sarebbe tecnicamente molto simile all’iPhone 13 attuale.

Sull’iPhone 14 Pro e Pro Max sarebbe presente sulla parte anteriore due fori a forma di “pillola" e un processore più veloce e potente, vale a dire l’A16 Bionic. Invece, sull’anteriore degli iPhone 14 non Pro (iPhone 14 standard e iPhone 14 Max) dovrebbe esserci una sola selfie-camera e il chipset potrebbe essere lo stesso dell’iPhone 13, cioè l’A15 Bionic.

Sul retro dei modelli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max ci saranno 3 obiettivi fotografici: il principale da 48MP e i due secondari da 12MP. I modelli non Pro, invece, dovrebbero vantare solo due fotocamere sul posteriore, vale, entrambe da 12MP.

Inoltre, le varianti non Pro dovrebbero avere un corpo in alluminio, mentre i Pro in acciaio. Infine, per i modelli di iPhone Pro, il colosso di Cupertino dovrebbe partire da ben 256GB di memoria interna, mentre per i non Pro da 128GB.