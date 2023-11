IPhone 14, il prezzo crolla definitivamente: l’offerta è da cogliere al volo

Lo smartphone top di Apple è in offerta con uno sconto del 20% e risparmi centinaia di euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Uno sconto incredibile e la miglior offerta di questo fine settimana. Senza troppi giri di parole e senza esagerare. Da oggi su Amazon, infatti, trovi l’iPhone 14 in promo al minimo storico e a un prezzo mai visto prima che lo fa diventare un vero best buy. Disponibile con uno sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino e lo fa scendere sotto la soglia dei 700€. Una cifra sicuramente ancora elevata, ma stiamo parlando di un dispositivo della mela morsicata che riceve costantemente gli aggiornamenti software e che anche a un anno dall’uscita è uno dei migliori telefoni sul mercato. A questo prezzo è un affare da non farsi scappare, anche perché c’è la possibilità anche di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Parlare delle caratteristiche dell’iPhone 14 può anche risultare inutile. Si tratta di uno dei telefoni più chiacchierati e desiderati degli ultimi anni e tutti gli appassionati conoscono alla perfezione le componenti interne. Un veloce ripasso, però, non fa mai male. A partire dalla doppia fotocamera da 12MP che assicura scatti e video perfetti in ogni situazione, soprattutto quando c’è poca luce. La potenza è assicurata dal processore A15 Bionic, mentre la batteria ti accompagna fino alla fine senza troppi patemi. L’offerta potrebbe terminare molto presto, quindi vi consigliamo di approfittarne subito.

iPhone 14 in offerta: prezzo, offerta e sconto

Un’offerta strepitosa e in pieno stile Black Friday. Oggi trovi l’iPhone 14 a un prezzo di 699€, con uno sconto del 20% rispetto a quello di listino. Stiamo parlando di un prezzo che non si era mai visto su Amazon per questo smartphone e anche di uno dei migliori di tutto il web. Tralasciando il risparmio che sfiora i 200€, la promo si compone anche della possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 139,80€ al mese. Possibilità offerta da Amazon e che puoi attivare direttamente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi record.

Inoltre, per tutti gli acquisti effettuati in questo periodo, il tempo di reso gratuito è esteso fino al 31 gennaio 2024. Lo potete acquistare oggi e regalarlo a Natale e avere tutto il tempo per restituirlo.

iPhone 14: la scheda tecnica

Una scheda tecnica che non teme paragoni. L’iPhone 14, nonostante sia uscito da più di un anno, resta ancora un dispositivo super valido, grazie a componenti affidabili, prestazionali e ai continui aggiornamenti software rilasciati da Apple. Lo smartphone è ancora uno dei pochi ad avere delle dimensioni compatte, anche grazie alla quasi totale assenza di cornici laterali. Un telefono ergonomico dotato di uno schermo Super Retina XDR da 6,1" ad alta risoluzione. Sotto la scocca trova posto il processore A15 Bionic con a supporto 128GB di memoria interna, quanto basta per salvare immagini, foto, documenti e installare tutte le applicazioni che vuoi.

Ottimo, come sempre, il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera con sensori da 12MP che rispetto al passato catturano molta più luce soprattutto quando è buio. La qualità delle immagini e dei video è davvero elevata e grazie alla nuova modalità Azione registri filmati super stabili anche quando sei in movimento. Migliorata anche la modalità Cinema per video con una qualità professionale.

Anche la batteria è migliorata rispetto al passato. Il merito è delle ottimizzazioni software che con iOS 17 hanno fatto un ulteriore salto in avanti. Arrivare a fine giornata non è più un problema.

