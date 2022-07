IPhone 14 potrebbe arrivare tardi: ecco perché

Con l’avvicinarsi del lancio dell’iPhone 14, nuove indiscrezioni emergono a stuzzicare chi attende il prossimo smartphone di Apple. Questa volta a parlare è il noto analista Ross Young, che non solo è convinto che l’iPhone 14 potrebbe arrivare in ritardo rispetto ai tempi previsti, ma spiega anche il perché di questo ritardo di almeno un mese sulla tabella di marcia.

In particolare, Young fa riferimento all’iPhone 14 Max, che dovrebbe essere il primo modello di iPhone da 6,7 ​​pollici a non essere un "Pro". Secondo quanto dichiarato dall’analista di Display Supply Chain Consultants (DSCC), le spedizioni dei pannelli per l’iPhone 14 Max sono molto indietro rispetto a quelle dell’iPhone 14 Pro Max. Dai dati di Young, che si basano su alcune fonti della catena di approvvigionamento, emerge che questi problemi potrebbero perpetuarsi anche per diverse settimane. Ricordiamo che l’iPhone 14 Max e l’iPhone 14 Pro Max condivideranno la dimensione dello schermo, ma i pannelli saranno di diverso tipo, dato che il modello "Max" non avrà il supporto per il ProMotion, tecnologia proprietaria che permette di variare la frequenza di aggiornamento da 10Hz a 120Hz e che sarà esclusiva dei modelli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14: come sarà

I device attesi sono quattro: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. I due modelli Pro dovrebbero avere sul display un foro per il sensore Face ID e uno per la fotocamera frontale, mentre a bordo di tutti i dispositivi di Apple (eccetto la versione standard dell’iPhone 14) ci sarà il processore Apple A16 Bionic e un obiettivo fotografico da 48 MP posto sul retro.

Inoltre, le varianti di iPhone 14 Pro dovrebbero presentare la tecnologia always on display, che consente di visualizzare informazioni importanti sul telefono, anche quando è in stand-by.

Gli iPhone 14 standard dovrebbero essere corredati del "vecchio" chip Apple A15 e avere sul retro un sensore principale da 12 MP. D’altro canto, tutti i modelli dovrebbero contare su una RAM più generosa, il supporto al Wi-Fi6 e una fotocamera per i selfie con autofocus.

Infine, secondo Ross Young Apple potrebbe decidere di chiamae l’iPhone 14 Max "non Pro" con il nome di iPhone 14 Plus, per aiutare gli utenti a distinguerlo dal Pro Max che, come già accennato, avrà anche uno schermo di qualità superiore. In tal caso la gamma iPhone 14 sarebbe composta da:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Disponibilità e prezzi

Gli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max dovrebbero essere venduti a costi abbastanza alti, forse più elevati degli attuali iPhone Pro della gamma iPhone 13. Il modello standard, l’iPhone 14, potrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo in linea con quello di iPhone 13. Non ci sarà, ormai è chiaro, un iPhone 14 mini più piccolo ed economico.

Come la serie 13 dei melafonini, che sono stati presentati a metà settembre dell’anno scorso, la quattordicesima generazione di smartphone del colosso di Cupertino dovrebbe fare il debutto nello stesso periodo. Ma qui sorge il problema delle forniture al quale ha accennato Young: mentre i modelli Pro e Pro Max sono "in orario", il "Plus" no e, di conseguenza, potrebbe essere presentato insieme agli altri ma arrivare sul mercato con un mese (o più) di ritardo.