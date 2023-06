IPhone 14 Pro al minimo storico: lo sconto è esagerato

Oggi troviamo l'iPhone 14 Pro in offerta con uno sconto che supera i 200€ e lo puoi pagare a rate a tasso zero. A questo prezzo è un affare

L’iPhone 14 Pro è uno degli smartphone che ha segnato questi ultimi mesi. E lo ha fatto grazie ad alcune novità decisamente molto interessanti che hanno cambiato un po’ il design e lo stile dello smartphone premium di Apple. Se l’iPhone 14 segue il solco del suo predecessore, l’iPhone 14 Pro fa un deciso salto in avanti, sia sotto il punto di vista delle performance (a bordo troviamo il nuovo processore A16 Bionic) sia delle funzionalità. Il merito è soprattutto della Dynamic Island, la novità più interessante lanciata nel mondo degli smartphone in questa stagione. Si tratta della soluzione scelta da Cupertino per sostituire il notch, l’elemento che aveva fatto il suo debutto con l’iPhone X e che in breve tempo abbiamo visto su un numero praticamente infinito di telefonini. La Dynamic Island riprende la filosofia del notch ma ne esalta l’utilizzo: grazie a widget ad hoc è possibile controllare in pochissimo tempo le app che si sta utilizzando e tantissime altre funzioni.

Oggi, però, non siamo qui per decantare le caratteristiche dell’iPhone 14 Pro che, oramai, crediamo siano conosciute da tutti. Bensì vogliamo parlarvi dell’ottima promo che troviamo su Amazon che permette di acquistare lo smartphone al prezzo più basso di sempre. Si risparmiano più di 200€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto dal sito di e-commerce. Si tratta di uno sconto top per un dispositivo che si svaluta molto lentamente e che anche tra un paio di anni potrete rivendere a un super prezzo. Approfittatene immediatamente.

iPhone 14 Pro: le caratteristiche

Il suffisso Pro non è stato scelto casualmente da Apple. Con questa versione Apple ha deciso di portare alcune novità sostanziali nella sua lineup di smartphone. E basta vederlo per capire cosa cambia. La novità più importante è sicuramente la Dynamic Island, l’elemento che ha sostituito il notch. Si tratta di "un’isola" presente nella parte superiore dello smartphone con cui poter interagire. Apple ha sviluppato widget ad hoc per permettere agli utenti di controllare velocemente le notifiche oppure gestire le app più utilizzate, come ad esempio Spotify, le Mappe e tantissime altre cose. È perfettamente integrata all’interno dell’interfaccia utente.

Passando alle caratteristiche tecniche, lo smartphone è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1" con una luminosità elevatissima e che si vede molto bene anche sotto la luce del sole. Non manca la tecnologia True Tone e soprattutto la tecnologia ProMotion che imposta il refresh rate in modo automatico e può arrivare fino a un massimo di 120Hz (lo adatta alla tipologia di contenuto). A muovere il tutto c’è il nuovissimo e potentissimo processore A16 Bionic supportato da 128GB di memoria interna.

Nuovo e migliorato anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 48MP e poi due sensori dedicati rispettivamente agli scatti ultra-grandangolari e un teleobiettivo, oramai sempre più difficile da trovare su uno smartphone. Apple ha lavorato molto per migliorare gli scatti con poca luce, che ora hanno il doppio della luminosità rispetto al passato. Introdotta anche la nuova modalità Azione pensata appositamente per registrare video mentre si è in movimento. La fotocamera frontale è la solita sicurezza: selfie perfetti in ogni situazione.

Chiudiamo con la batteria che permette di arrivare fino a fine giornata senza troppi problemi, merito anche delle ottimizzazioni lato software arrivate con iOS 16.

iPhone 14 Pro: prezzo, sconto, offerta su Amazon

Prezzo sempre più giù per l’iPhone 14 Pro. Oggi lo troviamo in offerta a un prezzo di 1099€ con uno sconto del 18% che fa risparmiare più di 200€ su quello di listino. Può sembrare uno sconto un po’ basso, ma abbiamo a che fare con un prodotto Apple uscito da poco sul mercato ed è già complicato trovarlo in promo. Inoltre, come abbiamo già detto, anche a distanza di anni si riesce sempre a rivenderlo a un prezzo più che accettabile. Amazon offre anche la possibilità di acquistarlo in 12 rate da 91,59€ al mese a tasso zero. Una super opportunità da non lasciarsi sfuggire. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi.

Se, invece, vuoi spendere un po’ di meno, c’è in offerta l’iPhone 14 a un prezzo di 829€ con uno sconto del 19%. Anche in questo caso il risparmio si aggira sui 200€ e c’è sempre la possibilità di pagarlo in 12 rate da 69,09€ al mese a tasso zero. Non fatevi scappare questa opportunità.

