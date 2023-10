Fonte foto: Truly Exclusive

I nuovi iPhone 15 sono appena arrivati e per molti utenti che hanno scelto di acquistare uno smartphone Apple di ultima generazione in questa fase di lancio è arrivato il momento di comprare anche una cover, per proteggere il prezioso telefono. Ma le cover, si sa, sono bruttine e sembrano “cheap” rispetto ad un dispositivo di fascia alta come iPhone 15, specialmente se in versione Pro.

La soluzione a questo problema la offre, ancora una volta, Truly Exquisite: l’azienda inglese specializzata nella realizzazione di accessori di gioielleria per dispositivi elettronici di fascia alta, con prezzi ancor più alti della fascia stessa, ha infatti messo in vendita la nuova collezione di cover di lusso per i melafonini di quest’anno.

iPhone 15: la cover costa più dello smartphone

Sullo store di Truly Exquisite sono disponibili le cover dei nuovi iPhone 15 (comprese le versioni Pro, naturalmente) ed è possibile scegliere tra varie finiture e varianti cromatiche, per individuare l’opzione giusta e rendere il proprio smartphone ancora più esclusivo.

Si tratta di prodotti in oro giallo (24 carati), oro rosa (18 carati) e platino, in alcuni casi rivestiti di pelle finissima, tutti abbondantemente intarsiati e decorati, venduti in una prestigiosa scatola in legno pregiato.

C’è anche la possibilità di acquistare il bundle di telefono e cover insieme, con il telefono che sarà sbloccato, senza SIM e utilizzabile in tutto il mondo. La cover è sempre personalizzabile con scritte e simboli a scelta dell’acquirente, da richiedere al momento dell’ordine.

Le cover di lusso per iPhone 15 realizzate da Truly Exquisite, naturalmente, sono molto costose e possono costare più dello smartphone, in base alla versione scelta: si parte da 1.399 sterline, pari a poco più di 1.600 euro, per la cover in oro brunito e si arriva fino a 1.899 sterline, pari a oltre 2.200 euro, per la versione in oro rosa e tre strati di pelle.

Cover iPhone 15: consegne a novembre

Le cover Truly Exquisite per iPhone 15 sono già in vendita, ma con consegne previste a partire da novembre. La spedizione è sempre gratuita e con trasporto garantito dal produttore.

Un tempo Truly Exclusive creava anche iPhone personalizzati customizzando direttamente la scocca del telefono (esattamente come fa ancora Caviar), ma ora preferisce vendere la cover e lasciare il telefono intatto, in modo da non influire sull’impermeabilità del dispositivo e, soprattutto, da non inficiare la garanzia.

Ancora oggi, invece, Truly Exquisite continua a vendere cover per iPhone di generazioni precedente, per smartphone di altri brand, per gli iPad, gli Apple Watch e console PlayStation 5 e Xbox. Non mancano nel suo catalogo, infine, accessori di lusso per personalizzare la propria auto.