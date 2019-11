IPhone 2020 ancora più grande e potente: ecco come sarà

28 Novembre 2019 - L’attuale schermo da 6,5 pollici dell’iPhone 11 Pro Max è ancora troppo piccolo per voi? Non vi preoccupate, c’è una buona notizia in arrivo: stando a quanto dichiarato in un rapporto pubblicato dal portale sudcoreano ETNews, il nuovo iPhone 2020 potrebbe montare un display più grande da ben 6,7 pollici. Il report sudcoreano fa riferimento anche all’adozione di un nuovo schermo più piccolo da 5,4 pollici ed evidenzia come la versione da 6,1 pollici verrà comunque mantenuta.

Si profila, quindi, una line-up di tre iPhone per il 2020 dotati rispettivamente di display da 5,4 pollici, da 6,1 pollici e da 6,7 pollici. La grandezza dello schermo non sarà l’unica novità per quanto riguarda l’iPhone 12: dovrebbe cambiare anche il design dei melafonini, sia nella parte frontale, sia in quella posteriore. Il notch dovrebbe avere dimensioni molto più contenute e addirittura si vocifera della possibilità di nascondere la fotocamera all’interno della scocca dello smartphone. Nella parte posteriore i design di Apple stanno cercando una soluzione un po’ più elegante rispetto all’iPhone 11.

iPhone 2020: nuovi schermi OLED

Attualmente l’iPhone 11 è disponibile in due modelli equipaggiati con schermo OLED e un solo modello dotato di schermo LCD, ma stando sempre a quanto dichiarato dal report sudcoreano, a partire dal 2020 Apple potrebbe finalmente adottare i display OLED su tutta la gamma. Infine, il sito sudcoreano fa anche riferimento ad un’innovativa tecnologia sempre per rendere il display più sottile, In questo caso, però, si tratta di una tecnologia realizzata da Samsung, azienda che da oramai un paio di anni fornisce gli schermi OLED ad Apple.

iPhone 2020: sarà 5G?

Nel 2020 Apple lancerà sul mercato il primo iPhone 5G. Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, celebre per le sue conoscenze approfondite relative alla catena dei fornitori della casa di Cupertino e autore di una serie di previsioni azzeccate, l’iPhone 5G sarà dotato dei circuiti LCP per le antenne del 5G. Si tratta di circuiti che lavorano molto bene soprattutto alle alte temperature minimizzando le perdite di segnale. Sempre secondo Kuo, il modem 5G dei nuovi iPhone disporrà di sofisticate caratteristiche tecniche e sarà compatibile con le frequenze più efficienti, performanti e stabili.