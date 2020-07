IPhone 12 svelate caratteristiche, prezzi e modelli in uscita in Italia

Prezzi, modelli e caratteristiche degli iPhone 12 in arrivo in autunno sono stati svelati da un gigantesco leak su Twitter in questi giorni. Un utente ha svelato sul suo account social una lista che contiene anche le dimensioni e le batterie della serie 12 degli smartphone di Apple.

L’indiscrezione è stata pubblicata dal tipster Komiya, che sostiene come Apple lancerà sul mercato anche delle versioni 4G di iPhone 12 e iPhone 12 Max, che avrebbero un prezzo inferiore alle versioni 5G tra i 50 e i 100 dollari. Per quanto riguarda invece iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, saranno disponibili solo nella versione 5G, rappresentando il top di gamma di Apple per questo 2020. Oltre ai prezzi, i rumors riguardano anche le batterie dei quattro modelli, che partono dai 2227 mAh di iPhone 12 fino ad arrivare ai 3687 mAh di iPhone 12 Pro Max. Rumors circolano anche su un probabile rinvio a ottobre per il lancio, che era previsto a settembre.

iPhone 12: caratteristiche e prezzi modello per modello

I modelli che Apple potrebbe lanciare nei prossimi mesi sono in tutto quattro, ognuno con diversi tagli per la memoria interna di archiviazione. Si va da iPhone 12 5G con uno schermo da 5,4 pollici e batteria da 2227 mAh alle versioni iPhone 12 Max e iPhone 12 Pro, entrambi dotati di un display da 6,1 pollici, ma con batterie rispettivamente da 2815 mAh e 2775 mAh. Lo schermo di iPhone 12 Pro Max invece sarà da 6,7 pollici con batteria da 3687 mAh.

Ecco i prezzi dei vari modelli in dollari e in euro al cambio corrente, dove i secondi potrebbero essere superiori per via delle tasse:

iPhone 12 5G

64GB: 699 dollari, circa 600 euro;

128GB: 749 dollari, circa 640 euro;

256GB: 849, circa 720 euro.

iPhone 12 Max 5G

64GB: 799 dollari, circa 680 euro;

128GB: 849, circa 720 euro;

256GB: 949 dollari, circa 800 euro.

iPhone 12 Pro

128GB: 1049 dollari, circa 960 euro;

256GB: 1149 dollari, circa 1060 euro;

512GB: 1349 dollari, circa 1250 euro.

iPhone 12 Pro Max

128GB: 1149 dollari, circa 1060 euro;

256GB: 1249 dollari, circa 1150 euro;

512GB: 1449 dollari, circa 1330 euro.

iPhone 12, quando arrivano?

Sempre più indiscrezioni sembrano suggerire uno slittamento della data di lancio di iPhone 12. Da un lato circola la data dell’8 settembre per l’evento Apple di presentazione, dall’altro nessuna conferma ufficiale. I problemi di produzione e organizzazione legati alla pandemia, potrebbero però portare a uno slittamento a ottobre, che comincia a sembrare la data più probabile per il lancio. Confermata indirettamente anche da Qualcomm