IPhone 9, come sarà lo smartphone Apple economico

Fonte foto: Concept Phone

1 di 6 iPhone 9, lo smartphone economico di Apple

Per il 2020 Apple ha in serbo una grossa sorpresa per i suoi utenti: un nuovo smartphone economico. A quattro anni di distanza dal lancio dell'iPhone SE, l'azienda di Cupertino è pronta a lanciarne una seconda versione. In questo caso, però, il nome non sarà iPhone SE 2 come tutti si aspettavano, bensì iPhone 9, in modo da "chiudere" la catena partita con il primo iPhone e proseguita fino all'iPhone 11.