IPhone 9, caratteristiche, prezzo e data di uscita

1 Marzo 2020 - L’iPhone 9 sarà il primo dei cinque smartphone che Apple si appresta a lanciare in questo 2020. Un vero e proprio record per l’azienda di Cupertino, che oramai è sempre più convinta a diversificare l’offerta per aumentare la propria quota di mercato. Il debutto dell’iPhone 9 è atteso per la fine di marzo (l’ipotesi più probabile è martedì 31), ma l’esplosione del Coronavirus potrebbe posticipare di alcune settimane l’uscita del dispositivo.

L’iPhone 9 è il successore dell’iPhone SE, il primo e unico smartphone lowcost lanciato da Apple nell’oramai lontano 2016. Dopo quattro anni l’azienda di Cupertino si è finalmente decisa a lanciare un nuovo iPhone economico. Il dispositivo dovrebbe basarsi sull’architettura e sul design dell’iPhone 8, ma con alcune differenze hardware. L’obiettivo è lanciare sul mercato uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo che riesca a guadagnare la fiducia di coloro che non hanno mai acquistato l’iPhone perché ritenuto troppo costoso. Il vero asso nella manica dell’iPhone 9, infatti, sarà il prezzo: secondo le indiscrezioni verrà lanciato a 399 dollari. Ecco tutto quello che sappiamo sull’iPhone 9, dalle componenti hardware fino alla data di uscita.

Caratteristiche iPhone 9

L’iPhone 9 sarà economico solo nel prezzo, perché a bordo avrà le migliori componenti disponibili sul mercato. Apple è pronta ad aggredire il mercato con in dispositivo molto interessante. A bordo ci dovrebbe essere il chipset A13, lo stesso presente sull’iPhone 11 Pro. A supporto anche 3GB di RAM e almeno 64GB di memoria interna.

Grande curiosità sulle dimensioni e sul design del dispositivo. L’iPhone 9 dovrebbe avere uno schermo di 4,7 pollici con design identico all’iPhone 8. Quindi niente notch e niente foro sullo schermo, ma design classico con cornici piuttosto pronunciate. Ci sarà anche il tasto fisico con integrato il Touch ID per lo sblocco del telefono. Una caratteristica molto amata dagli utenti Apple e che negli ultimi modelli aveva lasciato il posto al FaceID.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, ci sarà una fotocamera frontale FaceTime da 5 Megapixel e una sola fotocamera posteriore da 12 Megapixel.

Prezzo e data di uscita iPhone 9

399 dollari negli USA e probabilmente tra i 399 e i 449 euro in Italia. Questo dovrebbe essere il prezzo di lancio dell’iPhone 9, lo smartphone lowcost di Apple. A dirlo è Ming-Chi Kuo, giornalista sempre molto informato sulle novità di casa Apple e che già in passato ha svelato prima di tutti le caratteristiche degli iPhone.

Secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, l’iPhone 9 doveva essere presentato il 31 marzo in un evento organizzato negli Stati Uniti. L’esplodere del Coronavirus, però, potrebbe portare ad alcuni ritardi, sia nella presentazione sia nell’uscita del dispositivo. In Cina molte fabbriche sono state chiuse per diversi giorni, con produzione completamente ferma. Se nelle prossime settimane la situazione comincerà a normalizzarsi, è possibile che l’iPhone 9 venga lanciato sul mercato per la metà di aprile. Tre i colori disponibili: nero, grigio e rosso