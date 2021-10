Come sarà il prossimo iPhone economico di Apple

Nella vasta gamma degli smartphone Apple iPhone c’è un modello che fa storia a sé, diverso da tutti gli altri perché sempre simile a qualcos’altro: è l’iPhone SE, la cui seconda e ultima versione risale ad aprile 2020 e la cui terza, secondo i rumor, arriverà entro la prima metà del 2022. iPhone SE, sin dalla sua prima versione del 2016, è un po’ “il telefono degli avanzi“.

Una battuta, senza dubbio, ma neanche troppo: questo modello si basa, infatti, su un modello precedente (con il quale condivide buona parte della componentistica) ma lo aggiorna aggiungendo qualche novità tecnologica più recente. E’ stato così con il primo iPhone SE, che in pratica era un iPhone 5s rivisto, è stato così per il secondo iPhone SE, che si basava su iPhone 11 e sarà così con il terzo iPhone SE, che sarà a quanto pare basato su iPhone XR, al quale aggiungerà il supporto al 5G e un nuovo chip. Con questa strategia Apple riesce ad ottimizzare al massimo la sua catena produttiva e a creare un “iPhone economico" per tutti coloro che non si possono permettere i modelli standard.

Come sarà iPhone SE 2022

Come dicevamo, iPhone SE 3 del 2022 sarà basato su iPhone XR del 2018. Avrà però l’ultimo chip di Apple, cioè A15 Bionic, che gli darà ottime prestazioni e il supporto alle reti 5G.

Se erediterà lo schermo di iPhone XR, allora anche iPhone SE 3 sarà uno smartphone con schermo LCD. Ma non è detto, visto che ormai la tecnologia OLED sta scendendo ampiamente nella fascia media del mercato e, nel 2022, un iPhone LCD potrà sembrare anacronistico. Staremo a vedere.

I rumor, in particolare il sito cinese MyDrivers, parlano però di una grande differenza tra iPhone SE 3 e tutti gli altri iPhone visti fino ad ora: avrà il sensore per le impronte montato di lato. Anche questa è una notizia tutta da confermare, visto che nel mondo Android questa soluzione è ormai relegata alla fascia bassa (se non bassissima).

Quanto costerà iPhone SE 2022

Altro grande nodo da sciogliere: il prezzo di iPhone SE 3 nel 2022. Il primo iPhone SE del 2016 fu lanciato al prezzo di 399 dollari in USA, esattamente come il secondo (che costa ancora la stessa cifra). Non si rischia molto se si ipotizza lo stesso prezzo anche per la terza generazione dell’iPhone economico.

Come non si rischia neanche ipotizzando che, in Italia, questo modello costerà più che in USA (come tutti i prodotti Apple): 499 euro.