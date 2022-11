IPhone in mare per 1 anno ma funziona ancora

La sorpresa di ritrovare il proprio iPhone smarrito in mare un anno prima è stata incredibile, ma ancora più incredibile è stato scoprire che una volta acceso ha ripreso a funzionare. Protagonisti della storia sono un iPhone 8+ e la sua proprietaria Clare Atfield, 39 anni e lo smarrimento del dispositivo risale all’estate di un anno fa quando la donna era a bordo del paddle, la tavola da surf che si conduce con l’aiuto di un remo.

L’iPhone disperso in mare per oltre anno

Clare Atfield, nell’agosto del 2021, era in mare sul suo paddle da SUP e l’iPhone 8+ al sicuro in una custodia impermeabile appesa al collo, intenta a praticare il suo sport preferito nelle acque del villaggio di Havant nell’Hampshire nel sud dell’Inghilterra.

La donna ha perso il telefono in acqua quando è caduta dalla tavola e non è più riuscita a recuperarlo. Dopo il dispiacere, ha rimosso completamente questo evento fino a quando non ha ricevuto, qualche giorno fa, una telefonata. Era Bradley Cotton, un dog sitter che aveva ritrovato il telefono e la tessera sanitaria della madre di Claire, che era tenuta nella custodia con lo smartphone.

Da questo documento di identità, Bradley è riuscito a rintracciare Clare dicendole di aver trovato il suo iPhone 8+ sulla battigia del villaggio di Southsea a circa 15 chilometri di distanza da Havant.

L’iPhone 8+ funziona ancora

La sorpresa di Clare è stata enorme e si è precipitata a recuperare il suo vecchio iPhone 8+, scoprendo che era possibile ancora accenderlo e che funzionava ancora.

Non è la prima volta che gli iPhone danno dimostrazione di resistenza. Qualche tempo fa la scocca in alluminio di un iPhone 11 salvò la vita a un soldato in Ucraina comportandosi come un giubbotto antiproiettile. Non mancano nemmeno casi di iPhone caduti dagli aerei e poi ritrovati ancora funzionanti.