IPhone, tanti modelli in offerta al minimo storico: prezzo incredibile

Potremmo benissimo definirla l’iPhone Week di Amazon. Da oggi, infatti, troviamo in offerta tantissimi modelli con prezzi al minimo storico o molto vicino al prezzo più basso di sempre. E non si tratta semplicemente di un modello, ma di tantissime versioni differenti dello smartphone Apple. Infatti, troviamo iPhone 12, iPhone 13 mini, iPhone 13 e anche l’iPhone SE di terza generazione, l’ultimo dispositivo in ordine cronologico lanciato dall’azienda di Cupertino sul mercato. Altra notizia che farà felici gli appassionati Apple riguarda il metodo di pagamento: infatti è possibile acquistarli pagando in 12 rate a tasso zero. Insomma, se il vostro sogno è avere un nuovo iPhone, questo è il momento giusto.

Fare una panoramica dei diversi modelli è un po’ complicato, dato che in offerta troviamo un po’ di tutto. Per chi vuole un iPhone dalle dimensioni un po’ più compatte, ci sono in offerta sia l’iPhone 12 mini sia l’iPhone 13 mini. Le dimensioni sono identiche, a cambiare è in parte la scheda tecnica e il comparto fotografico. Per chi, invece, vuole uno schermo più grande ci sono l’iPhone 12 e l’iPhone 13. Anche in questi due smartphone il display ha le stesse dimensioni (6,1"), ma a cambiare è la scheda tecnica. Infine, per chi vuole spendere un po’ di meno c’è il nuovo iPhone SE di terza generazione: stesso chipset dell’iPhone 13, ma con una sola fotocamera posteriore e un design un po’ retrò.

iPhone 13 in offerta: prezzo e sconto

Sull’iPhone 13 sono disponibili due super offerte da non farsi sfuggire. La prima riguarda la nuova colorazione verde, già disponibile al minimo storico nella configurazione con 128GB di memoria interna. Su Amazon la si può acquistare a un prezzo di 826,23€ con uno sconto del 12% (risparmi più di 110€). Pagamento in 12 rate da 68,86€ al mese a tasso zero.

iPhone 13 verde da 128GB

Super prezzo e super sconto per l’iPhone 13 da 256GB in colorazione azzurra. Lo sconto è sempre del 12% con un risparmio netto di 124€. Il prezzo su Amazon è di 935€ e c’è sempre la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Inoltre c’è un’ulteriore promozione: acquistando un iPhone 13 si riceve un buono sconto del valore di 35€ per l’acquisto di un Apple Watch Series 3, 6 o 7.

iPhone 13 da 256GB

iPhone SE di terza generazione in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è un’altra offerta altrettanto valida: il nuovo iPhone SE di terza generazione è già disponibile al minimo storico. Per chi non lo sapesse, la serie iPhone SE ha inaugurato la svolta “lowcost" di Apple. Lo smartphone ha un design un po’ retrò (simile a quello dell’iPhone 8, compresa la presenza del TouchID), uno schermo da soli 4,7" e una sola fotocamera posteriore da 12MP. Il cuore pulsante è il chip A15 Bionic, lo stesso che troviamo anche sull’iPhone 13 e che garantisce prestazioni super.

In offerta troviamo sia la versione da 256GB sia da 128GB. La prima è in offerta a un prezzo di 646€ e con uno sconto dell’8%, la seconda in offerta a 516€ con uno sconto dell’11%. Disponibile il pagamento a rate a tasso zero.

iPhone SE terza generazione da 256GB

iPhone SE terza generazione da 128GB

iPhone 13 mini e iPhone 12 mini in offerta: sconto e prezzo

Per chi vuole un design moderno, ma delle dimensioni compatte, la miglior alternativa è l’iPhone 13 mini e l’iPhone 12 mini. Condividono la grandezza del display (5,4"), ma per il resto sono molto differenti. Come normale che sia, l’iPhone 13 mini garantisce prestazioni migliori (ha lo stesso comparto fotografico e lo stesso precessore dell’iPhone 13), ma ha anche un costo più elevato. Oggi troviamo in offerta l’iPhone 13 mini nella versione da 512GB e l’iPhone 12 mini con 256GB di memoria interna. Se volete spendere un po’ meno, ma avere comunque uno smartphone affidabile, l’iPhone 12 mini è la soluzione giusta per voi.

iPhone 13 mini da 512GB

iPhone 12 mini da 256GB