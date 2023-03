IPhone, sostituire la batteria ora costa di più: ecco quanto

Dal 1° marzo, cambiare la batteria del proprio iPhone fuori garanzia costa di più, come già aveva preannunciato Apple lo scorso mese di gennaio.

E puntuale come un treno svizzero l’aumento è già ben visibile sulla pagina di supporto di Apple, dove si può richiedere un preventivo per il cambio batteria, opzione che ha un senso quando questa non tiene più dell’80% della ricarica.

Questo aumento arriva dopo che nel 2018 Apple si era vista costretta a diminuire il costo di sostituzione della batteria dopo il suo coinvolgimento nel cosiddetto "batterygate". Il prezzo allora fu fissato in 29 dollari dai 79 dollari previsti e fu applicato per tutti i modelli del melafonino, da iPhone 6 in avanti. Un anno dopo, nel 2019 a Cupertino hanno deciso di aumentare il prezzo dell’intervento, che è rimasto tale fino allo scorso 28 febbraio.

Batteria iPhone: l’aumento è di 24 euro

L’aumento deciso da Apple per tutti i modelli dall’iPhone 13 fino all’iPhone SE è pari a 24 euro. Chi possiede un iPhone 14 non subisce invece alcuna maggiorazione del costo di intervento. Infatti come si può vedere nella pagina di supporto di Apple, cambiare la batteria di melafonino di ultima generazione costa sempre 119 euro, sia esso un iPhone 14 standard o un iPhone 14 Pro Max (che ha una batteria più grande).

La cosa strana, ma poi neanche tanto visto che ormai siamo abituati a questi costi maggiorati nel nostro Paese rispetto ad altri, è che negli Stati Uniti l’aumento c’è stato, ma è di 20 dollari, (pari a circa 18 euro). Quindi gli utenti italiani pagano per questa sostituzione della batteria 6 euro in più di quelli statunitensi. Considerando che, in realtà, lo stesso iPhone costa di più che in America, a parità di configurazione, non c’è molto di cui stupirsi.

In pratica, adesso per sostituire la batteria del proprio iPhone (da iPhone X a iPhone 13) bisogna pagare 99 euro. Si scende a 79 euro per gli iPhone 8 fino ai tre modelli di iPhone SE.

Il cambio della batteria può essere fatto direttamente presentandosi (previo appuntamento) presso un Apple Store o se non ce ne fosse uno vicino alla propria residenza si può organizzare l’invio del prodotto direttamente a Apple.

iPhone: la salute della batteria

Chi possiede l’assicurazione AppleCare+ può ancora sostituire gratuitamente la batteria a patto che questa non mantenga più dell’80% della capacità massima. Per capire se la batteria del proprio iPhone sta perdendo capacità, si può verificare tutto questo nelle impostazioni , sotto la voce Batteria > Stato e carica della batteria.

Qui è disponibile l’indicazione "Capacità massima", con una percentuale. In pratica questo valore ci dice, rispetto alla batteria nuova di fabbrica, quanto riesce a ricaricarsi la batteria del telefono che stiamo usando.

La batteria degli iPhone, mediamente, "invecchia" molto bene e perde capacità massima in modo estremamente lento e lineare (salvo eventuali difetti di fabbrica). Il motivo di ciò è da ricercare anche nella politica adottata da Apple per la ricarica, che è sempre a bassissima potenza anche sui modelli di punta.

Persino il recentissimo iPhone 14 Pro Max da 1.489 euro (minimo), infatti, non accetta oltre 26 Watt di potenza in fase di ricarica. Un valore quasi dieci volte inferiore rispetto a quello accettato da Realme GT3 (240W), che costa meno della metà.