IPhone 13, prezzo mai visto prima: lo sconto è esagerato

L'iPhone 13 da 512GB è in offerta con uno sconto eccezionale del 33% e risparmi più di 400€ sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero

Questo caldo sabato di giugno diventa bollente con questa offerta eccezionale che troviamo su Amazon per l’iPhone 13 nella versione da 512GB, la più grande tra quelle disponibili. Per la prima volta, infatti, lo smartphone top di gamma di Apple lo troviamo a un prezzo mai visto prima grazie a uno sconto di ben il 33%. Avete capito bene: lo sconto è del 33%, una "quota" mai raggiunta prima da un telefonino dell’azienda di Cupertino. E solo questo dovrebbe far capire l’eccezionalità della promo. Ma non finisce qui: c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 72€ al mese. Insomma, un’offerta così non la si trova tutti i giorni per uno dei dispositivi più desiderati e amati dagli utenti.

Sebbene sia uscito sul mercato da poco più di un anno, l’iPhone 13 resta ancora adesso uno smartphone che assicura prestazioni eccezionali, sia grazie a componenti top sia grazie agli aggiornamenti continui rilasciati da Apple (e che continueranno anche per i prossimi anni). Il telefono non ha molti segreti: schermo OLED con ottima luminosità, in pieno stile Apple, processore super prestazionale e doppia fotocamera posteriore che assicura immagini e video perfetti in ogni situazione. Cosa chiedere di più? Nulla: il rapporto qualità-prezzo è veramente eccezionale.

iPhone 13: scheda tecnica

Non bisogna farsi ingannare dal fatto che sia uscito sul mercato da poco più di un anno. Le prestazioni assicurate da questo iPhone 13 sono ancora ottime e le differenze con l’ultimo modello sono veramente minime. A questo prezzo e con questo sconto è preferibile acquistare l’iPhone 13. Analizziamo la scheda tecnica nel dettaglio e capiamo il perché resta tuttora uno dei migliori dispositivi sul mercato.

Partiamo dall’ottimo display Super Retina XDR da 6,1" con tecnologia OLED e neri assoluti. La qualità dei colori è elevata e la luminosità non tradisce le aspettative. Inoltre, grazie alla presenza della tecnologia True Tone, la luminosità si adatta automaticamente per non infastidire troppo la vista. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore A15 Bionic con a supporto 512GB di memoria interna. Come già detto, si tratta del modello più "carrozzato" tra quelli disponibili e puoi installare tutte le app che vuoi.

Nell’iPhone 13 fa il suo debutto anche la nuova fotocamera posteriore di Apple. I due sensori posti in diagonale, oltre a essere una scelta di design azzeccata, ha permesso agli ingegneri Apple di inserire due sensori da 12MP di dimensioni maggiori (uno grandangolare e uno ultra-grandangolare). La qualità dei video e delle immagini è da sempre uno dei punti di forza degli iPhone e si conferma anche in questo iPhone 13, anche grazie alla presenza della nuova modalità Cinema che ti trasforma in un vero regista.

La batteria ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi e grazie all’aggiornamento a iOS 16 l’autonomia è anche migliorata. Lo smartphone continuerà a ricevere aggiornamenti software e di sicurezza per ancora molti anni.

iPhone 13: offerta, prezzo e sconto Amazon

Un prezzo mai visto prima per un dispositivo Apple. Oggi troviamo l’iPhone 13 in offerta con uno sconto del 33% che fa crollare il prezzo a 863,90€. Il risparmio è considerevole e supera abbondantemente i 400€. Puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero da 72€ utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon e che si attiva nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Il nostro consiglio è di approfittare immediatamente di questa promo. Non è usuale trovare un iPhone 13 a questo prezzo e con questo sconto. Inoltre, essendo un prodotto Apple si svaluta molto lentamente e anche tra qualche anno lo puoi rivendere a un prezzo vantaggioso.

