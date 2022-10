IQOO Neo 7 ufficiale: è un top al 100%

Il nuovo iQOO Neo7 è l’ultimo smartphone della compagnia cinese ed offre caratteristiche di fascia alta ad un prezzo contenuto. Tra i punti chiave del device c’è un processore top di gamma di MediaTek, uno schermo che vanta specifiche da flagship e una ricarica ultra rapida che in meno di 10 minuti regala ore e ore di utilizzo.

iQOO Neo7: caratteristiche tecniche

iQOO Neo7 ha un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e campionamento del tocco a 360 Hz. Il pannello, inoltre, offre il supporto all’HDR10+, ha una luminosità di picco a 1.500 nit e il sistema DC Dimming. Si tratta, dunque, di un ottimo display.

Il chip dell’iQOO Neo 7 è il MediaTek Dimensity 9000+, costruito con un processo a 4 nm da TSMC. Il SoC è un octa-coredi ultima generazione che ha già dimostrato di poter competere alla pari con il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ed è affiancato su questo modello da 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512 GB di storage UFS 3.1.

Il sensore fotografico principale è un Sony IMX766V da 50 MP con OIS ed è seguito da un sensore ultrawide da 8 MP e un macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP ed è posizionata nel foro centrale.

La batteria da 5.000 mAh si ricarica a 120 W: da 0 al 50% ci mette solo 9 minuti, secondo le stime di iQOO.

Disponibile nei colori nero, blu e arancione, l’iQOO Neo7 ha una texture in simil pelle al posteriore, che rende il device molto elegante. iQOO Neo7 misura 164,8 x 76,9 x 8,5 mm, è spesso 8,9 mm e pesa 197 grammi.

iQOO Neo7: prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone iQOO Neo7 è disponibile in Cina in diverse varianti di memoria e di prezzo:

iQOO Neo7 con 8/128 GB a 2.699 yuan (380 euro)

iQOO Neo7 con 8/256 GB a 2.999 yuan (423 euro)

iQOO Neo7 con 12/256 GB a 3.299 yuan (465 euro)

iQOO Neo7 con 12/512 GB a 3.599 yuan (507 euro)

Per il momento, non si hanno indicazioni sul possibile approdo sul mercato italiano, dove di solito i dispositivi iQOO arrivano tramite importatori e non tramite un canale ufficiale dell’azienda.