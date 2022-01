IRobot Braava 390T, offerta top su Amazon: oggi lo paghi la metà

Con le giornate sempre occupate tra lavoro, uscite con gli amici, attività fisica, hobby e impegni vari, di tempo per pulire la propria abitazione ne resta sempre meno. Fortunatamente da alcuni anni sono stati lanciati dei robot che aspirano e lavano il pavimento al posto nostro e che sono anche intelligenti: grazie a decine di sensori sono in grado di riconoscere gli ostacoli e di non andare a sbattere contro le pareti. Una delle aziende leader nel settore è iRobot che, come si può intuire dal nome, ha una certa esperienza con il mondo della robotica.

Tra i diversi dispositivi realizzati da iRobot ci sono anche i robot lavapavimenti 2 in 1, che oltre a lavare aspirano anche la polvere. Oggi uno di questi robot intelligenti è in offerta su Amazon a un prezzo imperdibile: iRobot Braava 390T è disponibile a 189,90€, il 46% in meno rispetto al prezzo di listino. Per il robot si tratta anche del prezzo più basso di sempre sul sito di e-commerce. L’offerta scade tra pochi giorni: se siete alla ricerca di un robot lavapavimenti, questa è una delle migliori offerte che potete trovare in rete.

iRobot Braava 390T: le caratteristiche

Per chi durante la settimana non ha tempo da dedicare alla pulizia di casa, un robot lavapavimenti può risolvere davvero tanti problemi. Soprattutto se questo robot non solo lava il pavimento, ma raccoglie anche la polvere. iRobot Braava 390T è uno di questi dispositivi 2 in 1, capaci di fare più compiti contemporaneamente. Il dispositivo non solo pulisce e lava, ma lucida anche le piastrelle, il parquet e qualsiasi tipo di superficie.

Ci sono due modalità di pulizia: a secco o a umido. La prima modalità serve solamente per raccogliere lo sporco, mentre con la seconda si lava anche il pavimento. Per raccogliere lo sporco e lavare, il robot utilizza dei panni che vengono forniti nella confezione (una volta terminati è necessario riacquistarli). I sensori intelligenti permettono al robot di capire dove sono gli ostacoli, di non andare a sbattere contro muri o pareti e anche di non passare dove si è già pulito. Utilizzare il robot è davvero molto semplice: dove aver inserito il panno (umido o asciutto) basta premere sul tasto “Start”. La batteria permette di pulire un’abitazione di circa 80 metri quadrati con una sola ricarica.

iRobot Brava 390T in offerta: prezzo e sconto

Il robot lavapavimenti iRobot Braava 390T è in super offerta su Amazon: solo per pochi giorni lo paghi 189,90€, il 46% in meno rispetto al prezzo di listino. Il risparmio netto è di quasi 160€. Un’offerta da non lasciarsi sfuggire, soprattutto perché di tratta del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce. Il robot è venduto e spedito da Amazon.

iRobot