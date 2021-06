Il robot aspirapolvere smart ora costa di meno

Quello dei robot aspirapolvere è un mercato partito in sordina diversi anni fa, ma che ultimamente è letteralmente esploso grazie a due fattori: il calo dei prezzi e l’aumento dell’intelligenza di questi device, che sono diventati realmente smart.

Con la crescita del mercato, ovviamente, sono entrati moltissimi produttori ma uno è universalmente conosciuto, perché è tra i pionieri del settore: iRobot. I prodotti iRobot per diverso tempo sono stati i più evoluti di tutti e oggi continuano ad occupare la fascia alta del mercato, con prezzi superiori alla media. Ciò nonostante, ancora oggi in molti li scelgono accettando di pagare un prezzo superiore per un prodotto superiore. Poi, come al solito, ci sono precisi momenti in cui grazie alle offerte Amazon si possono avere capra e cavoli comprando un ottimo prodotto ad un prezzo fortemente scontato. E’ il caso del robot aspirapolvere iRobot Roomba e5154.

iRobot Roomba e5154: caratteristiche tecniche

Il Roomba e5154 si posiziona nella fascia bassa della gamma iRobot, ma come abbiamo già spiegato se parliamo di prodotti iRobot si parte sempre da dispositivi di alta qualità. La gamma arriva infatti fino al top iRobot Roomba S9+, che costa 1.499 euro ma offre funzioni smart avanzatissime.

L’e5154, invece, è il modello di accesso e ad un prezzo ben più contenuto offre le funzioni smart base, cioè quelle che servono veramente a tutti.

Dal punto di vista meccanico, questo aspirapolvere usa delle nuove spazzole più efficienti per aspirare anche peli di animali e capelli senza incorrere nel classico rotolo di peli che blocca il funzionamento del robot. Dal punto di vista tecnologico, invece, offre la connessione Wi-Fi e la compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant.

Possiamo quindi comandarlo (o programmarlo) con la voce, oppure da remoto tramite la classica app iRobot per smartphone. Così possiamo farlo lavorare quando non siamo a casa, risparmiando moltissimo tempo.

iRobot Roomba e5154 è dotato si sensori abbastanza raffinati da permettergli di muoversi agevolmente per casa scansando gli ostacoli. Il movimento, inizialmente, ci sembrerà quasi casuale ma non è così: iRobot Roomba e5154 sa benissimo dove sta andando e, alla fine del suo lavoro, avrà pulito tutte le stanze in cui è passato. Può persino capire quali sono le parti del pavimento più sporche e “accanirsi" su di esse. Ovviamente riconosce i gradini e non cade dalle scale.

iRobot Roomba e5154: quanto costa

iRobot Roomba e5154 è stato presentato nel 2019 al prezzo di 399 euro, ma di recente il prezzo è sceso a 357 euro. Chi lo compra su Amazon adesso (o entro domenica 20 giugno), però, può usufruire di un corposo sconto: -30%, cioè oltre 100 euro di sconto con un prezzo finale di 249,99 euro.

iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere