Jabra Elite 7 Pro: ottimo sconto per le cuffiette resistenti all'acqua

Nello sterminato panorama delle cuffiette wireless in ear ben pochi marchi si distinguono dalla massa e ancor meno modelli. Tra le poche eccezioni ci sono il marchio danese Jabra e il modello Jabra Elite 7 Pro. Jabra si è sempre distinto per un ottimo rapporto tra qualità e prezzo, le Jabra Elite 7 Pro si distinguono invece per una elevatissima resistenza alla polvere e all’acqua: sono infatti certificate IP57.

Jabra Elite 7 Pro sono cuffiette di fascia alta e dal prezzo lo si intuisce facilmente, ma in questo momento sono disponibili in offerta su Amazon con uno sconto che taglia il prezzo di un terzo, rendendole davvero un best buy per tutti.

Jabra Elite 7 Pro: caratteristiche tecniche

Le Jabra Elite 7 Pro sono cuffiette in ear dal classico design con gommino interno e gemma esterna. Si inseriscono nell’orecchio, chiudono il canale auricolare e resta fuori la parte a goccia con i controlli fisici.

Sono dotate di driver da 6 millimetri e 6 microfoni MEMS per le chiamate e per la cancellazione attiva del rumore (ANC). Quest’ultima funzione è completata dalla modalità "HearThrough", cioè dalla modalità trasparenza che, quando impostata, ci fa sentire cosa sta succedendo intorno a noi senza però obbligarci a togliere le cuffiette.

La riduzione del rumore si attiva anche durante le chiamate telefoniche e per sottrarre il rumore del vento dall’audio che inviamo al nostro interlocutore. Ci sono poi il sensore di pressione intrauricolare e un’apposita funzione software per evitare danni e fastidi all’orecchio, anche dopo diverse ore di utilizzo.

La batteria, secondo le indicazioni di Jabra, promette fino a 30 ore di riproduzione (con la carica della custodia, 8 ore senza). La ricarica avviene via USB-C e in 5 minuti aggiunge 1 ora di autonomia in più, ma già dopo 30 minuti di ricarica si sale al 50% di autonomia.

La connessione allo smartphone (o ad altri dispositivi) avviene tramite Bluetooth 5.2, con una portata dichiarata di 10 metri e con possibilità di connettere fino a 8 dispositivi.

Come già accennato, le Jabra Elite 7 Pro si distinguono per l’elevata resistenza all’acqua, con tanto di certificazione IP57. Si tratta di una certificazione molto alta per delle cuffiette, che resistono ad una immersione completa in acqua fino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti consecutivi.

Tra le cuffiette di alta gamma sono molto poche quelle che possono vantare una certificazione IP così alta e, tra loro, non ci sono modelli "top" di riferimento. Neanche le Apple AirPods Pro di seconda generazione.

Jabra Elite 7 Pro: l’offerta Amazon

La scheda tecnica, dunque, non mente: le Jabra Elite 7 Pro sono cuffiette di ottima qualità, che stanno a buon titolo nella fascia alta di questo affollatissimo mercato e lo fanno distinguendosi dalla massa di prodotti più o meno simili.

Anche il prezzo è da fascia alta, visto che le Jabra Elite 7 Pro costano 199,99 euro. Per fortuna, però, al momento sono disponibili in offerta su Amazon al prezzo di 139,99 euro (-30%, -60 euro). Con uno sconto così, le consigliamo a tutti.